Ahorra una fortuna en tratamientos médicos: estos son los alimentos clave que contienen melatonina para dormir mejor

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Un buen dormir es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud física y mental. Sin embargo, el ritmo de vida actual, el estrés y el uso constante de pantallas han provocado que muchas personas tengan dificultades para conciliar el sueño de manera profunda.

Aunque existen suplementos, la naturaleza ofrece alternativas directas a través de la alimentación. La melatonina, conocida como la "hormona del sueño", es la encargada de avisar a nuestro cuerpo que es hora de descansar, y ciertos alimentos pueden ayudarnos a elevar sus niveles de forma natural.

Foto: Freepik

Ingredientes que ayudan a tu cuerpo a relajarse

Para lograr un descanso reparador, no solo es importante el ambiente de la habitación, sino también lo que ponemos en nuestro plato durante la cena. Según expertos en nutrición, existen varios grupos de alimentos que funcionan como aliados del sueño:

Frutos secos: las nueces y los pistachos son de las mejores fuentes vegetales de melatonina. Además, aportan magnesio, un mineral que ayuda a relajar los músculos y reducir el estrés antes de ir a la cama. Frutas naturales: las cerezas, especialmente las variedades más ácidas, contienen altas concentraciones de esta hormona. Por otro lado, el plátano y el kiwi aportan triptófano y potasio, elementos que ayudan a producir serotonina, la cual se transforma luego en melatonina dentro de nuestro organismo. Pescado azul: variedades como el salmón o el atún son ricas en ácidos grasos omega-3 y vitamina D. Estos nutrientes no solo son buenos para el corazón, sino que también intervienen en la regulación de los ciclos de sueño. Lácteos y huevos: el clásico vaso de leche tibia tiene una explicación científica: los lácteos son ricos en triptófano, el aminoácido esencial para fabricar la hormona del descanso. Los huevos también son una excelente opción para una cena ligera que promueva el sueño.

Incorporar estos alimentos de manera habitual, preferiblemente entre dos y tres horas antes de acostarse, puede marcar una diferencia notable. Al elegir opciones naturales, permitimos que el cuerpo ajuste su reloj interno de manera suave, evitando la pesadez estomacal y garantizando que, al cerrar los ojos, el organismo esté verdaderamente listo para regenerarse.

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