El peligro de no dormir: la ciencia revela que una mala noche equivale a beber alcohol en exceso

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El cuidado de la salud ha evolucionado de manera vertiginosa en los últimos años. Si antes la atención se centraba casi exclusivamente en la dieta y el ejercicio físico, hoy la ciencia moderna apunta a un tercer pilar fundamental: el descanso.

Dormir no es solo una pausa necesaria para recuperar energías, sino un proceso biológico complejo que determina nuestra longevidad y el correcto funcionamiento de nuestros órganos.

Las recientes investigaciones subrayan que la calidad de nuestras horas de sueño es tan relevante como la cantidad, influyendo directamente en nuestra capacidad cognitiva y en la salud de nuestro sistema digestivo.

Foto: Freepik

El impacto de un mal descanso en el organismo

El reconocido especialista Tim Spector ha puesto el foco en una comparación alarmante para concienciar sobre la higiene del sueño. Según el experto, no descansar adecuadamente durante una noche tiene un impacto en el cerebro similar al de haber ingerido dos combinados de ginebra dobles.

Esta analogía ilustra cómo la falta de sueño nubla el juicio, reduce la velocidad de respuesta y altera las funciones ejecutivas, dejando al organismo en un estado de vulnerabilidad similar al de una intoxicación leve.

Spector enfatiza que el cuerpo humano se rige por ritmos biológicos, conocidos como ritmos circadianos, que no solo afectan al cerebro, sino también al intestino. Para lograr un sueño verdaderamente reparador, el experto recomienda "dejar descansar" al sistema digestivo.

Esto implica evitar el consumo de alimentos o bebidas al menos dos horas antes de irse a la cama. Si el cuerpo se mantiene ocupado procesando comida, no logra entrar en las fases de sueño profundo necesarias para la regeneración celular.

Además, el especialista señala que hábitos comunes como realizar ejercicio intenso justo antes de dormir pueden ser contraproducentes, ya que mantienen al organismo en un estado de alerta que impide la relajación.

La clave, según el profesional, reside en entender que el descanso es una herramienta de supervivencia; priorizarlo no solo mejora el rendimiento diario, sino que es una inversión esencial para un envejecimiento saludable y la protección de nuestra microbiota.

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