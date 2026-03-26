Truco para conseguir el mejor rebozado crujiente: con solo un ingrediente que todos tenemos en casa

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La gastronomía marina es uno de los pilares más apreciados de la cocina tradicional, y entre sus platos estrella, los calamares fritos ocupan un lugar de honor. Sin embargo, conseguir ese punto exacto donde el exterior es sumamente crujiente y el interior permanece tierno es un desafío constante tanto para aficionados como para profesionales.

A menudo, un rebozado deficiente puede resultar en una textura correosa o aceitosa, restándole calidad al producto principal. Por ello, la búsqueda de técnicas innovadoras y sencillas se vuelve fundamental para elevar el nivel de nuestras preparaciones caseras, permitiendo que un ingrediente tan noble destaque por su sabor y frescura.

Entender los procesos químicos básicos que ocurren durante la fritura es la clave para transformar un plato común en una experiencia gourmet. La clave no reside únicamente en la calidad del marisco, sino en cómo protegemos su carne del calor directo del aceite para que se cocine en su propio jugo mientras se crea una capa exterior irresistible al paladar.

Foto: Freepik

Pasos clave para un frito seco y crocante

El método propuesto por Carlos Gómez rompe con la costumbre de utilizar únicamente harina de trigo. El secreto principal consiste en realizar una mezcla de harina de trigo y maicena. Esta combinación es ganadora porque la maicena no absorbe tanta humedad como el trigo, lo que impide que el rebozado se ablande rápidamente y garantiza un crujido mucho más duradero y una apariencia más clara y estética.

Antes de pasar por la harina, es vital asegurarse de que los calamares estén completamente secos. Una vez cortados en anillas, se deben secar con papel absorbente; este paso es innegociable para que el rebozado se adhiera correctamente y no se desprenda al entrar en contacto con el aceite. Tras pasarlos por la mezcla de harinas, se deben sacudir en un colador para eliminar cualquier exceso, dejando solo una capa fina y elegante.

Finalmente, la temperatura del aceite es el factor determinante. Se debe utilizar abundante aceite de oliva virgen extra muy caliente. Los calamares deben freírse en tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite, durante apenas un minuto o minuto y medio.

Al retirarlos, se colocan sobre papel de cocina para eliminar la grasa sobrante, logrando así un plato profesional, ligero y extremadamente crujiente que sorprenderá a cualquier comensal.

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