El secreto de la maicena: chef Yony Hung revela la técnica definitiva para un pollo frito extra crujiente

Suscríbete a nuestros canales

El pollo frito es, sin duda, uno de los platos más universales y apreciados en la gastronomía global. Aunque parece una preparación sencilla, alcanzar el equilibrio perfecto entre una corteza extremadamente crujiente y un interior que conserve toda su jugosidad es un desafío técnico que apasiona a cocineros de todo el mundo.

Factores como la temperatura del aceite, la gestión de la humedad y la combinación precisa de harinas determinan el éxito de esta receta que, en su versión ideal, debe permanecer firme incluso después de reposar.

En esta búsqueda de la perfección, el chef Yony Hung, conocido popularmente en redes sociales por fusionar sus raíces chinas con su experiencia personal, ha presentado una propuesta que prescinde de uno de los ingredientes tradicionales: el huevo.

Según el experto, la clave de un rebozado superior reside en una mezcla líquida de marinado y un doble pasado por ingredientes secos donde la maicena es la protagonista indiscutible.

Foto: Freepik

Siete minutos para la textura perfecta

Para replicar este plato en casa, Hung propone un método de marinado prolongado y un rebozado que garantiza esa textura rugosa y dorada tan característica de las grandes cadenas internacionales.

Ingredientes

Base: 4 filetes de pechuga de pollo cortados en tiras.

4 filetes de pechuga de pollo cortados en tiras. Marinado: 2 tazas de leche entera, una pizca de mantequilla, 1 cucharada de pimentón (paprika) y 1 cucharada de ajo en polvo.

2 tazas de leche entera, una pizca de mantequilla, 1 cucharada de pimentón (paprika) y 1 cucharada de ajo en polvo. Rebozado seco: 2 tazas de harina de trigo con levadura, 2/3 de taza de almidón de maíz (maicena), más pimentón y ajo en polvo al gusto.

Preparación

El proceso comienza integrando las tiras de pollo con los ingredientes del marinado en un bol. Se recomienda dejar reposar en la nevera al menos 30 minutos, aunque el chef sugiere hasta un día entero para potenciar el sabor. Por otro lado, se mezclan los ingredientes secos en un recipiente aparte.

El paso crucial es el rebozado: cada pieza de pollo debe pasarse primero por la harina, luego sumergirse nuevamente en la leche del marinado y finalizar con una segunda capa de harina.

Esta doble cobertura crea el relieve crujiente deseado. Finalmente, se fríen las piezas en abundante aceite a 180 ºC durante exactamente siete minutos. Al retirar, se puede añadir un toque de sazonador extra para un acabado profesional.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube