Adiós a las cejas finas: el secreto del diseño "lleno" para rejuvenecer el rostro de forma inmediata

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo de la estética y el cuidado personal, las tendencias suelen ir y venir con rapidez. Sin embargo, hay elementos del rostro que permanecen como pilares fundamentales de la expresión. Las cejas, consideradas el "marco de la mirada", juegan un rol crucial no solo en la armonía facial, sino también en cómo se percibe la edad de una persona.

Con el paso del tiempo, es natural que el vello pierda densidad o que el arco se desdibuje, pero recurrir a diseños excesivamente finos puede ser un error contraproducente.

El reconocido maquillador Kenzo Yonekura ha destacado recientemente la importancia de evolucionar el diseño de las cejas conforme pasan los años. Según el experto, mantener una estructura poblada y bien definida es una de las herramientas de "lifting" visual más potentes y accesibles que existen actualmente en el neceser de cualquier persona.

Foto: Freepik

Trucos sencillos para una mirada con más vida

Para lograr este efecto rejuvenecedor, Yonekura propone alejarse de las líneas delgadas que endurecen las facciones. La clave reside en apostar por un diseño un poco más "lleno", que no significa necesariamente cejas exageradas, sino recuperar la estructura natural que se ha perdido. El primer paso consiste en reconstruir suavemente la forma original, respetando siempre el crecimiento base de cada individuo.

El especialista recomienda el uso de lápices de punta precisa o sombras específicas para rellenar los huecos o zonas despobladas. La técnica ideal es realizar trazos finos que imiten el pelo real, evitando bloques de color compactos que resultan artificiales. Además, aconseja elegir tonos ligeramente más claros que el color del cabello; esto ayuda a aportar luminosidad y evita que la expresión se vea cansada o severa.

Finalmente, el toque maestro para un acabado impecable es el peinado. Utilizar un gel fijador para orientar los vellos hacia arriba y ligeramente hacia fuera ayuda a levantar ópticamente el ojo. Este pequeño gesto, sumado a un diseño con mayor volumen, devuelve el equilibrio a las proporciones del rostro, logrando un aspecto mucho más fresco, actual y, sobre todo, joven.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube