Secretos de los grandes chefs para lograr el huevo frito perfecto: para principiantes y profesionales

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El huevo frito representa uno de los pilares más elementales y, a la vez, complejos de la gastronomía mundial. Considerado a menudo como una prueba de fuego para cualquier aficionado a la cocina, este plato trasciende su aparente sencillez para convertirse en un objeto de estudio técnico.

A pesar de que la cultura popular suele utilizar la expresión "no saber ni freír un huevo" como sinónimo de torpeza culinaria, los profesionales del sector coinciden en que la excelencia en esta preparación depende de una combinación precisa de temperatura, calidad del producto y destreza manual.

Foto: Freepik

Las claves de los maestros culinarios

Para alcanzar la perfección en el plato, reconocidos cocineros españoles subrayan que el proceso comienza mucho antes de encender el fuego. Juanjo López Bedman, de La Tasquita de Enfrente, destaca la importancia de seleccionar huevos muy frescos y de tamaño pequeño.

Uno de sus trucos fundamentales consiste en colar el exceso de clara antes de cocinarlo, lo que permite que el resultado final sea mucho más compacto y elegante en el plato.

La técnica de fritura es, sin duda, el punto crítico. Los expertos sugieren el uso de sartenes de hierro de diámetro reducido, habitualmente entre 18 y 20 centímetros, para favorecer que el huevo quede "abuñuelado".

El aceite de oliva virgen extra debe estar en su punto de humo, alcanzando aproximadamente los 180 ºC, para que al entrar en contacto con la clara se genere de forma inmediata el codiciado borde crujiente.

Por otro lado, figuras emblemáticas como el equipo de Casa Lucio en Madrid ofrecen una perspectiva distinta, defendiendo sus famosos "huevos estrellados". En este caso, el secreto reside en un tiempo de cocción controlado de apenas 30 segundos por cada lado, asegurando que la yema quede protegida por una fina película pero manteniéndose completamente líquida en su interior.

En Jaén, en lugares como la taberna El Pájaro, se añade un matiz regional utilizando aceite de variedad picual para potenciar el sabor. Ya sea buscando una estética recogida o un estilo más tradicional, la maestría en este plato humilde sigue residiendo en el respeto por la materia prima y el control absoluto del fuego.

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