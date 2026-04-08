Adiós a las bacterias: descubre el secreto de una experta para desinfectar los paños de tu cocina en pocos pasos

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Mantener la higiene en el hogar es una tarea constante que requiere atención en los pequeños detalles, especialmente en la cocina. Este espacio, considerado el corazón de la vivienda, es propenso a la acumulación de gérmenes si no se utilizan los métodos adecuados de limpieza.

Entre los elementos que más sufren el desgaste diario se encuentran los textiles utilizados para secar superficies y vajilla, los cuales suelen retener humedad y restos de grasa que los detergentes comunes no siempre logran eliminar por completo en un ciclo de lavado tradicional.

La búsqueda de alternativas más ecológicas y eficaces ha llevado a muchas personas a recuperar trucos tradicionales que priorizan la salud y el cuidado del medio ambiente. Evitar el uso excesivo de químicos agresivos no solo protege los tejidos de nuestras prendas, sino que también garantiza un entorno más seguro para toda la familia. Los consejos de expertos en organización y limpieza se han vuelto esenciales para optimizar las tareas domésticas sin complicaciones.

Foto: elmueble.com

El secreto para unos paños impecables

La experta en limpieza del hogar, Alejandra, ha revolucionado las redes sociales al compartir su procedimiento para una limpieza profunda de los paños de cocina. Según explica, el error más común es introducirlos directamente en la lavadora cuando están muy sucios, ya que esto puede contaminar el resto de la colada.

Su propuesta consiste en un tratamiento previo muy sencillo: poner una olla con agua al fuego y, una vez que alcance el punto de ebullición, añadir una cucharada de jabón natural y el zumo de un limón.

El proceso requiere sumergir los paños de cocina en esta mezcla y dejarlos hervir durante aproximadamente diez o quince minutos. El calor extremo ayuda a desprender la grasa más difícil, mientras que el limón actúa como un potente desinfectante y eliminador de olores naturales.

Una vez finalizado este paso, los textiles se deben escurrir y pasar directamente a la lavadora para un ciclo corto a 40 grados. Con esta técnica, no solo se consigue una higiene superior, sino que los paños recuperan su suavidad y frescura original como si fueran nuevos.

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