El secreto de la larga vida: Dan Buettner revela las claves para ayunar y la importancia de un buen desayuno

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En la búsqueda constante por descifrar cómo vivir más y mejor, la ciencia ha puesto la mirada en las rutinas diarias de las personas más longevas del mundo. Mantener un equilibrio entre lo que comemos y los tiempos de descanso de nuestro cuerpo no es solo una moda, sino una estrategia respaldada por investigadores que han dedicado décadas a observar las costumbres en las regiones donde abundan los centenarios.

Según los expertos, la longevidad no se alcanza mediante cambios drásticos o temporales, sino a través de la adopción natural de hábitos que respeten los ritmos biológicos del organismo.

Foto: Freepik

Ayuno mínimo y comida real para vivir más años

Dan Buettner, célebre divulgador científico e investigador de las "Zonas Azules", sostiene que el ayuno intermitente es una herramienta poderosa, pero debe aplicarse correctamente.

Según Buettner, el cuerpo necesita un intervalo de al menos 12 horas sin ingerir alimentos para funcionar de manera óptima. Por ejemplo, si una persona termina su cena a las ocho de la tarde, no debería probar bocado hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Este periodo permite que el sistema digestivo descanse y se alinee con los ciclos de luz y oscuridad del planeta.

Sin embargo, el experto advierte que el ayuno no sirve de nada si no se rompe adecuadamente. La primera comida del día, el desayuno, debe ser contundente y nutritiva, alejándose de los ultraprocesados. Mientras que en los países occidentales es común consumir cereales azucarados o bollería, los habitantes más longevos del mundo optan por alimentos naturales y salados.

En Grecia, por ejemplo, el desayuno puede consistir en pan de masa madre, queso feta y aceitunas; mientras que en Costa Rica se basa en arroz, frijoles y frutas frescas de la zona.

Finalmente, Buettner subraya que priorizar las plantas y los productos naturales puede añadir hasta 12 años de vida si se empieza a una edad temprana, aunque incluso las personas mayores de 80 años pueden ganar tiempo de calidad si mejoran su entorno alimenticio. La clave, según el experto, no es "perseguir" la salud, sino crear un estilo de vida donde las decisiones saludables ocurran de forma casi inconsciente.

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