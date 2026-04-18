El secreto de un sabor tradicional en tu mesa: prepara un chupe de pollo igual o mejor que en los Andes

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La gastronomía latinoamericana es un crisol de sabores intensos y preparaciones reconfortantes que han trascendido fronteras. Entre estas joyas culinarias destaca el chupe, una sopa robusta y nutritiva que tiene sus raíces en las regiones andinas, especialmente en el Perú.

Tradicionalmente conocido por su carácter sustancioso y un toque picante que despierta los sentidos, el chupe se ha convertido en el plato predilecto para las reuniones familiares dominicales. Sin embargo, la cocina moderna apuesta por la versatilidad, permitiendo que estas recetas ancestrales se adapten a paladares más sensibles sin perder su esencia cremosa y su complejidad aromática.

Esta variante de chupe de pollo ofrece una alternativa "amable", eliminando el picor excesivo para que niños y adultos por igual puedan deleitarse con la textura del maíz y la suavidad de la crema. La clave de este plato reside en la frescura de sus ingredientes vegetales y en el equilibrio perfecto entre el dulzor del maíz y la sapidez del queso blanco, demostrando que la tradición puede ser tan flexible como deliciosa.

Chupe de pollo

Ingredientes

½ pollo grande o 3 pechugas con hueso

2 mazorcas de maíz

1 ajoporro

1 cebolla

2 ajíes dulces

2 dientes de ajo

2 ramas de apio

2 papas grandes

3 tazas de agua

150 g de queso blanco blando

250 g de crema de leche

½ taza de granos enteros

½ taza de maíz licuado con caldo

Cilantro fresco

Sal al gusto

Foto: quericavida.com

Preparación

La elaboración comienza cocinando el pollo junto a las mazorcas en ruedas, cebolla, ajoporro, ajíes dulces y ajo durante una hora para obtener un caldo enriquecido. Una vez listo, se debe retirar la proteína y el maíz, colar el líquido y desgrasarlo para asegurar una base limpia.

Posteriormente, se incorporan las papas y el apio picados en cubos al caldo hasta que alcancen su punto de cocción. El paso final consiste en reintegrar el pollo junto a las dos texturas de maíz y la crema de leche.

Al servir, la corona del plato es el queso blanco cortado en pequeños trozos y el cilantro picado, permitiendo que cada comensal añada salsa picante a su gusto personal de forma individual.

¡Buen provecho!

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