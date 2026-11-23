Cuando llega la hora de la cena muchos se estresan por no saber qué preparar, porque no cuentan con suficientes ingredientes ni tiempo, o piensan en la cantidad de calorías que están a punto de ingerir antes de irse a la cama.

Deja a un lado esas y todas las preocupaciones que puedan estar pasando por tu cabeza, afortunadamente existen muchas alternativas de platos sencillos, económicos, saciantes y saludables que pueden salvar la última comida del día, y sin impedirte un descanso reparador.

Una alternativa a considerar es la tortilla de brócoli, una preparación ligera, rica en proteínas y con poca grasa.

Sigue al pie de la letra la receta, que te compartimos y resuelve tu cena sin vaciar la nevera y además, libre de culpas.

¿Qué necesitas para preparar una cena baja en calorías?

Ingredientes para la tortilla de brócoli

- Brócoli (200 g)

- Claras de huevo (300 ml)

- Leche o nata líquida (50 ml)

- Levadura de cerveza (1 cucharadita opcional)

- Cúrcuma molida (1 cucharadita)

- Pimentón dulce (1/2 cucharita)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Aceite de oliva virgen extra (al gusto)

- Perejil fresco (cantidad necesaria)

Preparación

1. Cortar el brócoli en piezas pequeñas. Trata en la medida de lo posible que todas tengan el mismo tamaño, o deja algunas más grandes para dar otra textura a la tortilla.

2. Lavar y escurrir con suavidad.

3. Cocinar brevemente al vapor o en el microondas unos 5 minutos, con un poco de agua y cubierto con tapa o papel film, para dejarlo tierno, pero aún firme, un poco al dente. Si se prefiere más tierno, dejar más tiempo.

4. Batir en un recipiente las claras de huevo con la leche o nata líquida y todas las especias y aderezos al gusto.

5. Incorporar la levadura de cerveza y batir.

6. Engrasar una sartén antiadherente, calentar a fuego medio y saltear el brócoli ligeramente con un poco de sal para darle un toque crujiente.

7. Añadir la mezcla de claras y remover para extender homogéneamente todo bien.

8. Bajar el fuego y tapar para que se cocine la tortilla durante algunos minutos.

9. Cuando los bordes estén firmes y el centro cuajado, pero aún jugoso, levantar con la espátula, voltear y colocar a cocinar por el otro lado. Apagar cuando esté al punto deseado, sacar de la sartén y servir con perejil fresco. Ya está lista la tortilla para una cena baja en calorías.

Cabe acotar que, este plato verde también puede formar parte de un desayuno o almuerzo saludable, recuerda acompañarlo con otros alimentos nutritivos, más vegetales, proteínas y frutas, por ejemplo.

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