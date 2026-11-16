¿Quieres variar el desayuno o la cena? Las empanadas son una alternativa a las arepas y al sándwich que comúnmente se sirven en las mesas venezolanas.

Éstas tienen la ventaja de permitir diferentes rellenos que van desde las clásicas de queso, carne o pollo, o mixtas.

Además, pueden variar su forma y la masa base, pues algunos optan por la masa de harina, mientras que otros prefieren la de hojaldre. Ambas son excelentes alternativas para consumir tanto para iniciar el día con energía, como para cerrarlo con la “barriguita llena y el corazón contento”.

En estas líneas te compartimos la receta de empanas gallegas con jamón y queso, una opción que todos disfrutarán, porque, además, son baratas, rápidas y crujientes.

¿Qué necesitas para un desayuno o cena barata?

Ingredientes

- Masas de empanada (2)

- Jamón (400 g)

- Queso en rebanadas (200 g)

- Huevo (1)

Preparación

1. Estirar la masa de empanadas en una bandeja de horno, tratando que no quede muy fina ni muy gruesa.

2. Encima, poner una capa de jamón york, dejar aproximadamente dos dedos del margen.

3. Cubrir con queso y seguir con otra capa de jamón york.

4. Precalentar el horno a 220ºC.

5. Una vez finalices con las capas de jamón y queso, cerrar la empanada con la otra plancha de masa de empanada.

6. Con un tenedor, cerrar o presionar con las manos los bordes para que quede bien sellado y evitar que el relleno se salga.

7. Pintar la empanada con un huevo batido.

8. Realizar un agujero en el centro de la empanada para que salga el vapor y hornear entre 25 y 30 minutos hasta que se dore por encima.

9. Transcurrido el tiempo, sacar del horno, dejar reposar sobre una rejilla para que quede crujiente y consumir antes de que se enfríe en su totalidad.

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