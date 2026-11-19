La decoración del hogar cambia constantemente y cada temporada aparecen nuevas ideas para transformar los ambientes sin necesidad de realizar grandes reformas ni gastar demasiado dinero. Las tendencias buscan combinar la estética con la funcionalidad, especialmente en aquellos espacios que se utilizan todos los días.

Uno de ellos es el recibidor, el primer lugar que se encuentra al entrar a una vivienda y donde suelen dejarse objetos personales como llaves, billeteras, anteojos y tarjetas. Durante mucho tiempo, los porta llaves colocados en la pared fueron una solución práctica para mantener estos elementos organizados.

Sin embargo, las nuevas propuestas de decoración apuntan a reemplazarlos por alternativas más discretas, que permitan aprovechar mejor los muebles y conseguir ambientes visualmente despejados. Esta tendencia apuesta por los detalles simples, los materiales naturales y los elementos decorativos que también cumplen una función cotidiana.

Foto: diariouno.com.ar

Nueva alternativa para organizar las llaves

La nueva tendencia de decoración propone dejar atrás los tradicionales porta llaves de pared y reemplazarlos por pequeñas bandejas, canastos de fibras naturales o recipientes artesanales. Estos elementos se colocan sobre una consola o mesa ubicada cerca de la puerta principal y permiten guardar diferentes objetos sin ocupar demasiado espacio.

La idea consiste en crear una especie de zona de descarga, es decir, un rincón destinado a dejar las pertenencias al llegar a casa. Además de las llaves, allí pueden colocarse anteojos, billeteras, monedas y tarjetas. De esta manera, todos los objetos quedan reunidos en un mismo lugar y se evita que terminen distribuidos por distintos ambientes.

Para conseguir un resultado armonioso, la propuesta recomienda elegir materiales cálidos y sencillos, como madera, algodón trenzado, cerámica o fibras naturales. Estos diseños aportan textura y combinan fácilmente con diferentes estilos de mobiliario.

Otro aspecto importante es que no hace falta comprar artículos costosos para sumarse a esta tendencia. Un recipiente que ya se encuentre en casa puede convertirse en una buena opción. Por ejemplo, se puede reutilizar un bol de madera, un plato de cerámica o un pequeño canasto de yute.

Para completar el espacio, también se puede incorporar un espejo, un florero pequeño y una lámpara de luz cálida sobre la consola. Estos detalles ayudan a crear una entrada agradable, práctica y moderna.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube