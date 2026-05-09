¿Aun no sabes cómo celebrar a mamá?: Te ofrecemos algunas ideas para que le agradezcas a ese ser especial

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Muéstrale tu amor y agradecimiento a ese ser especial que te dio la vida y se dedicó a criarte y llenarte de amor incondicional, dedicación y muchas enseñanzas. Aunque todos los días son propicios para celebrar a mamá, este domingo se celebra en Venezuela el Día de la Madre, una ocasión en la que no debes dejar pasar cuánto la quieres.

Este es un día para celebrarlas, consentirlas y hacerlas sentir muy amadas, si no sabes qué hacer te compartimos algunas ideas.

¿Qué hacer para celebrar a mamá?

Entre las ideas más comunes se encuentran prepararle el desayuno y llevarlo a la cama, la mayoría de las veces, las madres son las encargadas de cocinar y preparar nuestros platos favoritos. Ahora llegó el momento de sorprenderlas y devolverles un poco de su amor. Llévale un desayuno especial a la cama. Puedes prepararlo tú mismo o comprarlo en algún lugar de su agrado. Arma una bandeja especial con frutas, jugos y alguna flor.

También puedes organizar un almuerzo o cena familiar, ya sea que vayan a un restaurante o cocinen en casa, la idea es agasajar a mamá. Dejen que elija su plato predilecto o háganle alguno que le guste. Es importante que no la dejen participar, seguramente se les complicará bastante, pero verlas descansando valdrá la pena.

Otra alternativa que es cada vez más común es un día de spa y con seguridad lo amarán, pues como no suelen tener descanso y quieren encargarse de todo, merecen un momento de relajación.

Por otra parte, se puede planear una actividad cultural. Ir a un museo, al cine, a una obra de teatro o a un concierto serán excelentes alternativas. Revisa las redes sociales, donde posiblemente encontrarás opciones y planes especiales para este día.

Freepik

Salir de lo tradicional

Para muchos, salir de lo tradicional suele resultar complicado, pero con ingenio puedes regalarle a mamá algo que disfrute y le saque el máximo provecho.

- Una experiencia. Regálale a mamá un recuerdo que nunca olvidará. Si es aventurera apúntala en rapel, paracaidismo, un rally o una partida de paintball. Si es más conservadora llévala al concierto de su cantante preferido, a un viaje a un lugar que siempre ha querido conocer o una clase de cocina.

- Piensa en sus intereses. Si ella tiene un hobby o interés en particular, regálale algo relacionado con eso. Por ejemplo, si le gusta leer, regálale un libro nuevo, si le gusta la jardinería, regálale una planta exótica o si es asidua a la moda, un outfit completo.

- Prepárale un video con palabras, su música favorita y con fotos de momentos especiales a lo largo de su vida, será algo que se quedará para siempre en su memoria.

- Sobre con efectivo. Quizás esto les sonará materialista, pero si tu mamá es práctica, déjala escoger lo que más necesita. Muchas madres prefieren esta opción para poder invertir el dinero en lo que ellas deseen.

Lo más importante es que el regalo venga del corazón. No importa lo que le regales, sino que le demuestres cuánto la quieres y la aprecias.

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