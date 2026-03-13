Mariana Piñero: Cuando una mamá se fortalece, toda la familia florece

Suscríbete a nuestros canales

Mariana Piñero es psicopedagoga, especialista en conducta y en inteligencia emocional. Mentora de madres y CEO de BusinessKids Venezuela. Cuenta con más de 23 años de experiencia en diferentes países apoyando el bienestar conductual, mental y emocional de las madres, niños y jóvenes. Piñero se preocupa por el bienestar de las madres recordándoles que para cuidar, primero deben cuidarse.

Z3D: ¿En qué momento de tu vida entendiste que tu propósito estaba en guiar el desarrollo emocional de los niños y sus familias?

MP: Fue un proceso más que un momento puntual. Desde muy joven sentí una profunda curiosidad por entender cómo funciona la mente y las emociones de los niños. En mi práctica profesional empecé a notar algo muy claro: muchos de los desafíos conductuales de los niños no eran realmente “problemas del niño”, sino señales de que algo en su entorno emocional necesitaba atención. Cuando comencé a trabajar directamente con madres y familias entendí que mi propósito no era solo acompañar a los niños. Era guiar a todo el sistema familiar hacia una convivencia más consciente, empática y emocionalmente saludable.

Z3D: Combinas la psicopedagogía con la inteligencia emocional. ¿Cómo se benefician mutuamente estas áreas al momento de abordar un desafío conductual en casa?

MP: La psicopedagogía nos ayuda a comprender cómo aprende el niño, cómo procesa la información y cómo se desarrolla cognitivamente. La inteligencia emocional, nos permite entender lo que siente, cómo gestiona sus emociones y cómo se relaciona con los demás. Cuando combinamos ambas miradas logramos intervenir de forma más integral. No se trata solo de corregir una conducta. Es entender qué emoción está detrás de ella y cómo acompañar al niño para que desarrolle habilidades de autorregulación, comunicación y resolución de conflictos.

Z3D: Después de tu paso por Argentina, ¿qué herramientas "metiste en la maleta" que hoy son pilares en tu consulta?

MP: Argentina fue una etapa muy enriquecedora para mí. Allí profundicé mucho en el trabajo interdisciplinario y en la importancia de abordar a la familia como un sistema. Me llevé herramientas vinculadas a la neuropsicología aplicada, al acompañamiento emocional de madres y al desarrollo de habilidades socioemocionales en niños. También confirmé algo que hoy es un pilar en mi trabajo: cuando una madre se siente comprendida, acompañada y fortalecida emocionalmente, todo el ambiente familiar empieza a transformarse.

Z3D: ¿Por qué es vital trabajar primero la salud emocional de la mamá antes de intentar "corregir" la conducta del niño?

MP: Porque los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que se les dice. Si una mamá está agotada, sobrecargada o emocionalmente desbordada, es muy difícil que pueda sostener límites con calma o acompañar las emociones de su hijo. Cuando trabajamos la regulación emocional de la madre, su autoconocimiento y su bienestar, automáticamente cambia la dinámica familiar. La crianza deja de ser una lucha constante y se convierte en un proceso más consciente y amoroso.

Z3D: ¿Cuál es la posición que toda madre debería aplicar cuando el niño atraviesa una rabieta o un conflicto de conducta?

MP: Lo primero es recordar que una rabieta es una expresión emocional, no un acto de manipulación. El niño aún está aprendiendo a gestionar lo que siente. La posición más sana es la de una madre firme, pero emocionalmente disponible. Eso significa validar la emoción del niño, sin necesariamente ceder al comportamiento. Acompañar, contener, poner límites claros y luego, cuando la emoción haya pasado, enseñar nuevas formas de expresar lo que siente. Enseñarlos a respirar de manera consciente, es una herramienta maravillosa, pero nunca se les enseña en el momento de la desregulación.

Z3D: ¿Podrías adelantarnos algo sobre tus nuevos proyectos o programas de formación para este año?

MP: Este año estoy muy enfocada en proyectos que integren desarrollo emocional, emprendimiento y habilidades para la vida. Estamos fortaleciendo la academia donde niños y jóvenes podrán aprender sobre emprendimiento, inteligencia emocional, finanzas y liderazgo. También estoy desarrollando talleres para madres y espacios de formación. Aquí podrán adquirir herramientas prácticas para criar desde la conciencia, la seguridad emocional y el equilibrio en sus diferentes roles.

Z3D: ¿En qué se basa BusinessKids?

MP: BusinessKids es un programa internacional de emprendimiento infantil, estamos en más de 37 países. Buscamos desarrollar en los niños y jóvenes habilidades que serán esenciales para su vida: creatividad, liderazgo, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y educación financiera. Más allá del emprendimiento, nuestro objetivo es formar niños seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, resolver problemas y creer en sus ideas. Que reconozcan sus fortalezas y potencial. Que sepan desde muy temprana edad que todo lo que se proponga lo van a poder lograr. No hay que esperar a ser grande para hacer grandes cosas.

Z3D: Si pudieras darle un consejo a una mamá que hoy siente que no puede más con la crianza de sus hijos, ¿cuál sería?

Z3D: Le diría que respire y recuerde algo muy importante: no tiene que ser una mamá perfecta, solo una mamá consciente. Pedir ayuda, buscar herramientas y darse permiso para aprender también forma parte de la crianza. Los hijos no necesitan una madre que lo haga todo perfecto, necesitan una madre que esté presente, que los escuche y que también se cuide a sí misma. Cuando una mamá se fortalece, toda la familia florece.

Por Karla Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @mamiespecialista / Web: mamiespecialista.com

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube