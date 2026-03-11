Conoce qué efectos tienen las fases de la Luna en tus plantas: aprovecha estos días de marzo y repara tu jardín

Suscríbete a nuestros canales

Muchas son las cosas que se deben tomar en cuenta para cuidar las plantas y poder tener un jardín de revistas. Por ejemplo, requieren de un equilibrio entre luz, agua y nutrientes, que se ajusten a las necesidades de cada especie.

De igual manera, es clave usar macetas con drenaje, limpiar sus hojas para evitar las plagas, colocar en lugares donde reciban la iluminación adecuada, y evitar el riego excesivo, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo cuidar las plantas del jardín?

Para evitar que las plantas se mueran de forma prematura es esencial aprender a regarlas, ya que cuando se riegan en exceso puede hacer que las raíces se pudran y si se les proporciona poca agua puede causar su deshidratación.

Por otra parte, usa siempre agua templada, revisa la tierra con regularidad, vierte el agua directamente sobre la tierra alrededor de la base, permitiendo que todas las raíces absorban agua, comparte la web Cuerpo Mente.

Además, también conviene guiarse por las fases de la Luna, pues éstas afectan el crecimiento de las plantas y, por ende, repercute en los jardines.

Manos a la obra

“Desde tiempos antiguos, los agricultores han observado la relación entre las fases de la luna y el crecimiento de las plantas. Si bien la evidencia científica aún está en proceso de desarrollo, hay muchos relatos anecdóticos y estudios preliminares que respaldan esta noción. La teoría principal detrás de esta conexión es que la luz y la gravedad lunar influyen en los procesos biológicos de las plantas, como la germinación de semillas, el crecimiento de las raíces y el florecimiento”, explica defeder.

En tal sentido, la recomendación de los expertos es aprovechar la Luna Nueva para sembrar semillas y trasplantar plantas, ya que la gravedad lunar es baja, y se cree que esto promueve un fuerte desarrollo de las raíces y un rápido crecimiento de las plantas.

Si estás buscando crecimiento de tallos y hojas, realiza la poda y fertilización en Cuarto Creciente, pues en esta fase de la Luna se cree que las plantas tienen mayor capacidad de absorber nutrientes. Por su parte, la Luna Llena es considerada una fase propicia para la cosecha de cultivos.

Finalmente, y no menos importante, durante el Cuarto Menguante es un buen momento para la simbra y la propagación vegetativa, favoreciendo así el crecimiento.

Cabe acotar que, el calendario lunar no reemplaza las prácticas agrícolas tradicionales, sino que funciona como un complemento para organizar mejor el trabajo en la huerta.

Sin embargo, “Durante marzo de 2026 las fases de la Luna se distribuyen de la siguiente manera: la Luna Llena fue el 3 de marzo, el Cuarto Menguante ocurre el 11, la Luna Nueva el 19 y el Cuarto Creciente el 25 de marzo. Estas fechas dividen el mes en períodos con características distintas para el trabajo en la tierra”, explica la web MDZ.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube