Cuida tu jardín como un experto: trucos para recuperar las plantas

Mantener las plantas del jardín en perfectas condiciones no siempre resulta fácil, esto requiere de constancia y dedicación.

Regarlas en la mañana o en la tarde para evitar la evaporación es clave, al igual que podar las hojas secas y enfermas. Además, se deben abonar regularmente, preferiblemente con abono natural para evitar plagas y enfermedades.

¿Cómo cuidar las plantas del jardín?

Según los expertos, lo más importante de un jardín es el suelo, por lo que debe estar bien nutrido, vivo y libre de químicos, pues esto es la base de la salud de las plantas.

En tal sentido, conviene aportarle el abono y materia orgánica que favorezca el crecimiento de las plantas en un suelo sano y libre de patógenos. Una forma de hacerlo es aportando al suelo humus de lombriz, la cual aporta materia orgánica al suelo, mejora la estructura y aporta nutrientes a las plantas.

Por otra parte, la web El Mueble recomienda intentar regar las plantas sin cal, y el agua de lluvia es ideal para ello. También se les debe dar más horas de luz, sobre todo si no han floreado, pues muchas flores requieren al menos seis horas de sol para brotar. “Las plantas necesitan el sol para hacer la fotosíntesis, por eso si no reciben suficiente sol, se estresan”.

Trucos caseros

Si las plantas de tu jardín están muriendo y no sabes por qué, no te preocupes, ocúpate. Te compartimos algunas soluciones caseras. Por ejemplo, la mezcla de azúcar y leche crean nuevas raíces. El azúcar y agua mantiene las hojas verdes, mientras que la mezcla de azúcar y vinagre hace crecer hojas nuevas. Otra mezcla es azúcar con cerveza, esta solución hace que las plantas se fortalezcan y hasta florezcan.

