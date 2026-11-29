El limón es una fruta originaria de Asia, que aporta múltiples beneficios para la salud, la belleza y hasta en diferentes tareas dentro del hogar.

Según los expertos, esta fruta es depurativa, antioxidante y anticancerígena. También elimina manchas de la piel, combate el acné, potencia los aromas de los alimentos, e incluso, desinfecta superficies y elimina malos olores de diferentes ambientes.

¿Cómo usar el limón en el hogar más allá de la cocina?

Este alimento funciona como limpiador natural, desodorizante ambiental y repelente de plagas gracias a su acidez y aroma cítrico.

En otras palabras, es una fruta muy versátil, que amplía su campo de acción más allá de la cocina y la nutrición, y se convierte en un gran aliado en la limpieza del hogar, el aseo personal o la salud, y la razón es que posee propiedades antibióticas, antisépticas y desinfectantes.

En acción

Tal como indicamos, esta fruta se puede sumar a la rutina de limpieza y desinfección de los espacios. Cómo utilizarlo:

1. Quita manchas de fruta y chocolate con limón. Frota el limón sobre la mancha y deja que se seque antes de meter la prenda en la lavadora.

2. Blanquea las piezas de porcelana. Sumerge las piezas blancas que hayan perdido su brillo natural en un bol con agua y judo de limón. Deja actuar un rato para que recuperen su color original.

3. Blanquear la ropa. Exprime dos limones y mezcla con un litro de agua y tres cucharadas de sal fina, sumerge la prenda y deja en remojo durante algunos minutos, al transcurrir el tiempo, lava la ropa como de costumbre.

4. Limpia las cortinas de la ducha. Mezcla en jugo de cinco limones con un litro de agua caliente y sumerge la cortina en la mezcla durante 20 minutos y luego lava como lo haces normalmente.

También se puede utilizar para quitar las manchas de óxido de la ropa, eliminar la grasa del horno y el microondas, eliminar los malos olores de la nevera y el lavavajillas, y hasta ahuyentar a los insectos.

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