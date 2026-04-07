¡Efectiva y económica!: Conoce cómo se prepara la mezcla que se convertirá en un aliado de la limpieza de la casa

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¿Buscas una mezcla que te ayude con la limpieza de la casa? Seguro ya has probado muchos productos de venta comercial y no consigues ese que se adapte a tu bolsillo y tus necesidades, pensando en ello, te traemos una solución no solo efectiva, sino además económica.

Según refiere la Inteligencia Artificial, esa mezcla casera potente y versátil, además considerada una aliada de la limpieza del hogar, combina bicarbonato de sodio, jabón lavaplatos y pasta dental. Esta fórmula es ideal para desincrustar cal, eliminar grasa y dar brillo a las superficies.

Sin embargo, existen otras alternativas de productos de limpieza naturales, y en muchas se incluye el vinagre, un producto al que se le atribuyen propiedades que van desde la desinfección hasta el desengrasado.

¿Cómo incluir el vinagre en una mezcla para la limpieza de la casa?

Este ingrediente que no puede faltar en la despensa de la mayoría de las casas porque se emplea en la elaboración de algunos platillos, y hasta para desinfectar alimentos, es un producto ecológico ideal para desinfectar, desengrasar y descalcificar en el hogar.

En definitiva, muchos son los usos que se le dan y lo mejor es que al mezclarlo con otros ingredientes los resultados son realmente sorprendentes.

Una combinación que te servirá de mucha ayuda en las tareas domésticas es la mezcla de vinagre con menta, según los expertos, es un potente anti cal.

Solución casera

Mezclar hojas de menta con vinagre es una preparación sencilla que se convertirá en un aliado de la limpieza. ¿La razón? Esta combinación, gracias al ácido acético del vinagre y los aceites esenciales de la menta, brindan un agente de limpieza versátil que facilita muchas de las tareas de limpieza en el hogar.

Para elaborar la mezcla debes llenar una botella o frasco vacío hasta la mitad con hojas de menta y luego completar el resto del envase con vinagre y se cierra muy bien. Debes dejar reposar mínimo de 3 a 4 semanas antes de utilizarlo y agitar muy bien, mínimo una vez al día. Transcurrido ese tiempo en el que se mezclen muy bien los ingredientes, debes colar la preparación y de esta manera, ya estará listo el vinagre de menta, idóneo para la limpieza, y, además, aromático.

Una vez lista la mezcla, puedes usarla para limpiar todas las ventanas de la casa, ya que este preparado elimina desde la suciedad, hasta posibles gérmenes y bacterias impregnadas en el lugar. Además, aporta un agradable olor en todas las habitaciones. También, se puede usar para limpiar objetos de vidrio como floreros, vasos, copas e incluso las superficies que estén manchadas de cal, pues esta mezcla elimina fácilmente dichas manchas.

Otro uso que puedes darle a la preparación es agregarlo en la lavadora como sustituto del suavizante, esto evita los depósitos de cal en la ropa, las deja suave, esponjosas y con un agradable aroma.

Freepik

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