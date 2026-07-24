Este es el motivo por el cual recomiendan usar papel aluminio en la freidora de aire: trucos de cocina en el hogar

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En la actualidad, los pequeños electrodomésticos se han vuelto aliados fundamentales en la cocina diaria de millones de hogares. Entre todas las opciones disponibles en el mercado moderno, las freidoras de aire han ganado una enorme popularidad gracias a su gran practicidad, velocidad y capacidad para preparar alimentos de forma saludable utilizando muy poco aceite.

Sin embargo, como ocurre con cualquier equipo destinado a la cocción regular de comidas, el mantenimiento cotidiano y la limpieza posterior pueden transformarse en una tarea tediosa y bastante agotadora para los usuarios. Para solucionar este inconveniente común, suelen circular de manera constante en internet y en las redes sociales diversos consejos caseros que prometen optimizar el tiempo de lavado.

Una de las alternativas más extendidas entre los entusiastas de la gastronomía implica la utilización de papel aluminio en la base del aparato, un truco verdaderamente sencillo que busca proteger las piezas internas de la suciedad acumulada.

Foto: Gemini IA

Papel aluminio en el airfryer

La razón principal por la que muchos cocineros y apasionados de la cocina aconsejan colocar una lámina de este material debajo de la canasta es su alta efectividad para atrapar residuos indeseados. Durante el proceso de cocción, los alimentos suelen desprender gotas de grasa, jugos naturales y pequeñas migas que caen directamente hacia el fondo de la bandeja.

Al ubicar esta cubierta protectora en la parte inferior del artefacto, todos esos desechos quedan retenidos sobre el papel en lugar de pegarse en las paredes metálicas del electrodoméstico. De esta manera, una vez que finaliza la preparación y la máquina se enfría por completo, solo basta con retirar la lámina y desecharla, reduciendo notablemente la necesidad de frotar o utilizar productos abrasivos al momento de lavar.

No obstante, los especialistas advierten que resulta fundamental implementar esta técnica con mucha precaución para no perjudicar la vida útil ni el funcionamiento general del equipo. Como las freidoras de aire cocinan mediante una corriente constante de aire caliente a gran velocidad, colocar el aluminio de forma inadecuada puede bloquear por completo las rejillas de ventilación e impedir una cocción uniforme de la comida.

Asimismo, jamás se debe colocar una pieza de papel suelta cuando el artefacto se encuentra vacío, puesto que el viento interno puede desplazarla hacia la resistencia eléctrica y provocar un accidente doméstico.

Lo que se recomienda siempre es medir bien el tamaño del corte sin cubrir las aberturas de ventilación, evitar cocinar ingredientes excesivamente ácidos y consultar detenidamente el manual del fabricante.

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