Guía para limpiar el hogar tras una gripe: desinfección para cortar contagios

Superar un cuadro gripal requiere descanso, cuidados médicos y tiempo para recuperar las energías. Sin embargo, cuando los síntomas más agudos finalmente desaparecen, el proceso de cuidado personal y familiar aún no ha concluido del todo. Durante los días de contagio, millones de microscópicas partículas virales se expulsan al aire y terminan depositándose silenciosamente en los diferentes espacios de la vivienda.

Esto convierte a los ambientes cotidianos en focos potenciales de reinfección o de propagación del virus hacia otros miembros del núcleo familiar. Mantener la casa adecuadamente higienizada es un paso fundamental que garantiza que la salud se restablezca por completo dentro del hogar.

Coordinar una limpieza profunda y focalizada representa la mejor estrategia preventiva para cortar de raíz el ciclo de la enfermedad, asegurar un entorno plenamente seguro y proteger el bienestar de todas las personas que comparten el mismo techo durante la temporada de virus respiratorios.

Foto: Magnific

Zonas prioritarias a limpiar

Para eliminar el virus de manera efectiva, no es necesario desinfectar cada rincón de forma simultánea, sino enfocarse en las superficies de contacto frecuente. Los elementos de manipulación manual constante, como controles remotos, interruptores de luz, manijas de puertas y teléfonos, deben limpiarse de inmediato, incluso mientras la persona aún permanece enferma. La ropa de vestir y las sábanas empleadas durante la convalecencia se pueden lavar una vez transcurridas 24 horas desde la mejoría del paciente.

Entre las zonas de mayor riesgo destaca el baño, un espacio de uso continuo donde se acumulan secreciones. Esta área requiere una desinfección diaria, prestando especial atención a piezas sanitarias, grifos, cortinas y alfombras. De igual manera, la cocina exige un cuidado riguroso, pues es habitual que el enfermo busque alimentos o medicinas. Limpiar las manijas de las alacenas, las puertas de los electrodomésticos y la nevera resulta indispensable para detener los gérmenes.

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