Hábitos que acortan la vida útil de teléfono celular: Entérate qué errores estás cometiendo al cargar tu equipo

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Desde hace algunos años el teléfono celular se ha convertido en un aliado de la vida cotidiana. Este equipo es más que una simple herramienta de trabajo porque alberga todo lo que necesitamos diariamente en materia de tecnología.

Tanto jóvenes como adultos tienen puesta toda su confianza en estos equipos ya que los utilizan para estudiar, trabajar y hasta entretenerse. Sin embargo, muchas de las prácticas que tienen acortan su tiempo de funcionamiento, por ejemplo, cargar el teléfono al 100% o dejarlo en 0% es un error que tarde o temprano termina poniendo en riesgo la vida útil del equipo.

¿Cómo se debe cargar el teléfono celular?

La forma correcta y segura de cargar este equipo consiste primero en conectar el cargador a la toma de corriente y luego el cable al equipo para evitar picos de energía. De igual manera, es clave utilizar siempre los cargadores originales o aprobados por el fabricante para cuidar la batería.

Además, debes cuidar de no cargarlo más allá del 80% a diario, con ello se evita el sobrecalentamiento y acortar su vida útil.

Malos hábitos

1. Dejarlo cargando toda la noche. Cargar el teléfono durante toda la noche puede someter a la batería a ciclos de carga innecesarios. A la larga terminará deteriorándose. Sin contar que muchas de las fluctuaciones de corriente se presentan en horas de la madrugada. Por lo que no podrás estar atento para desconectar el equipo.

2. Cargar el teléfono al 100% y dejarlo descargado. Las baterías de iones de litio, las más comunes en los smartphones, prefieren cargas moderadas. Evitar cargarlas al 100% y dejarlas descargar por completo prolongará el tiempo de uso del dispositivo.

3. Utilizar cargadores no originales. Los cargadores genéricos suelen suministrar una corriente eléctrica inadecuada, lo que daña las baterías o incluso podría provocar un incendio. En muchos casos, al conectar el teléfono a estos cables, empiezan a calentarse y no entendemos el motivo. Evita usarlos y cuida tu móvil.

4. Cargar el teléfono en lugares calientes. Las altas temperaturas afectan negativamente la capacidad de la batería. No cargues tu teléfono en lugares expuestos al sol directo o en ambientes muy cálidos. Igualmente, si vas a un sitio como la playa, por ejemplo, no dejes tu equipo en donde reciba luz solar.

5. Utilizar el teléfono mientras se carga. Esta práctica es común en jóvenes y adultos. Sin imaginarse que al realizar tareas intensivas mientras el teléfono se carga puede generar calor adicional y recalentar la batería.

Freepik

Extiende su vida útil

- Lo ideal es mantener el nivel de batería entre el 20% y el 80%. Según varios sitios web expertos en tecnología, cuando la batería se descarga por debajo del 20%, se pueden producir daños irreversibles en sus celdas, lo que reduce su capacidad a largo plazo.

- Utiliza siempre el cargador original suministrado por el fabricante. En caso de que se dañe, busca reemplazarlo por otro modelo original.

- Evita cargar tu teléfono en ambientes muy fríos o muy calientes. La temperatura adecuada para cargar la batería es entre 16º y 22º C.

- Mantén tu teléfono actualizado con las últimas versiones del sistema operativo. Estas suelen incluir mejoras en la gestión de la batería.

- Cierra las aplicaciones que no estés utilizando. Sin que te des cuenta estarán consumiendo batería en segundo plano.

- Reduce el brillo de la pantalla al mínimo necesario. Además de ahorrar batería protegerás tu visión al estar expuesta a la luz de estos dispositivos.

- Activa el modo ahorro de energía cuando sea posible. Incluso hay quienes lo mantienen en uso constantemente. Es importante tener en cuenta que aunque cuidará de la batería, puede limitar el acceso a algunas funciones.

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