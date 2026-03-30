Hogar en armonía: expertas en el hogar revelan las claves para una limpieza de primavera impecable

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Con el cambio de clima y la aparición de los primeros días soleados, el hogar reclama una atención especial que va más allá de la rutina diaria. La limpieza de primavera no es solo una tarea doméstica, sino un ritual de renovación que permite dejar atrás el peso del invierno y abrir las puertas a la luz y la frescura.

Realizar una puesta a punto integral ayuda a mejorar no solo la estética de los espacios, sino también el bienestar físico y emocional de quienes los habitan, creando un entorno más saludable y equilibrado.

Foto: Freepik

Decálogo para una casa renovada y saludable

Para lograr resultados profesionales sin morir en el intento, las especialistas de The Home Academy, María González y Rita Cifuentes, proponen una guía estructurada en diez pasos esenciales que transformarán cualquier vivienda.

El proceso comienza con la observación y planificación. Antes de mover un solo mueble, es vital identificar los puntos críticos y repartir las tareas en un calendario para no saturarse. Un aspecto fundamental es la preparación de un kit ecológico, priorizando productos naturales como el vinagre de limpieza y el bicarbonato para reducir el uso de químicos tóxicos.

La gestión de los elementos estacionales es el siguiente paso: se deben retirar y lavar los textiles de invierno, como edredones y alfombras, para dar paso a tejidos más livianos. Una vez despejadas las superficies, es el momento de ventilar profundamente mediante corrientes de aire cruzado que oxigenen cada rincón.

La limpieza propiamente dicha debe realizarse de arriba hacia abajo, empezando por techos, paredes y ventanas, para luego centrarse en una limpieza profunda por estancias. En la cocina, el foco debe estar en vaciar y desinfectar armarios y electrodomésticos; en el baño, en eliminar restos de cal; y en el dormitorio, en dar la vuelta al colchón y organizar el armario.

Finalmente, el toque maestro para culminar este proceso es el uso de esencias naturales, como el limón o la lavanda, que no solo perfuman, sino que purifican el ambiente. Siguiendo este orden lógico, el hogar no solo lucirá impecable, sino que se convertirá en un refugio de vitalidad para disfrutar de la nueva temporada.

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