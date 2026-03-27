La soledad como factor de riesgo: conoce el impacto biológico del aislamiento social en la salud humana

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En un mundo cada vez más interconectado digitalmente, la paradoja de la soledad se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública del siglo XXI. La ciencia moderna está comenzando a desvelar que el bienestar no depende únicamente de lo que comemos o del ejercicio que realizamos, sino también de la red de apoyo que nos rodea. La salud, entendida desde una perspectiva integral, integra el sistema inmune, el cerebro y nuestras emociones como un solo engranaje.

Recientemente, el divulgador y terapeuta Xavi Cañellas ha puesto el foco en cómo el entorno social moldea nuestra biología. Según el especialista, el cuerpo humano no está diseñado para el aislamiento, y las consecuencias de vivir desconectados de los demás pueden ser tan devastadoras para el organismo como los hábitos tóxicos más conocidos por la medicina tradicional.

Foto: Freepik

Escudo para el organismo

La psiconeuroinmunología es la disciplina que estudia cómo nuestras ideas y sentimientos afectan a nuestras defensas. En este contexto, Cañellas explica que el aislamiento social sostenido no es solo una sensación de tristeza, sino un estado que el cuerpo interpreta como una amenaza constante. Esta situación activa mecanismos de estrés que, a largo plazo, desgastan la salud y elevan el riesgo de muerte prematura.

El experto destaca que el riesgo de mortalidad asociado a la soledad es comparable al de fumar quince cigarrillos al día o sufrir alcoholismo. No se trata simplemente de estar solo, sino de la falta de "vínculos de calidad". Cañellas aclara que la solución no es llenar la agenda de eventos sociales vacíos, sino cultivar relaciones donde la persona se sienta escuchada, comprendida y apoyada.

“Sentir que podemos hablar con alguien tiene efectos medibles en nuestro cuerpo”, afirma el especialista. Cuando nos relacionamos de forma sana, nuestro sistema inmunológico se fortalece y el cerebro regula mejor el estrés.

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