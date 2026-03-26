Biólogo Daniel Lumera revela las claves para entrenar la atención y reducir el estrés: aprende a controlar tu mente

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En la sociedad contemporánea, la capacidad de mantener la atención en el momento presente se ha convertido en un desafío constante. El ritmo acelerado de las obligaciones laborales, la interconexión permanente a través de dispositivos móviles y la tendencia a rumiar sobre el pasado o preocuparse por el futuro generan un estado de fatiga mental crónica.

Ante este panorama, diversas disciplinas científicas y humanistas subrayan la importancia de entrenar la mente no solo para mejorar la productividad, sino para preservar la salud emocional y física.

Foto: Freepik

La técnica del "test de presencia"

Daniel Lumera, biólogo naturalista y referente en el estudio de la conciencia, sostiene que la presencia mental no es un don innato, sino una habilidad que se cultiva mediante la práctica diaria. Según el experto, un ejercicio fundamental para evaluar y mejorar este estado consiste en observar nuestras reacciones automáticas ante los estímulos cotidianos.

La clave reside en la capacidad de crear un espacio de silencio entre el estímulo y nuestra respuesta, permitiéndonos actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso.

Este entrenamiento comienza con acciones sencillas: prestar atención plena a la respiración durante unos minutos o enfocarse totalmente en las sensaciones táctiles y gustativas mientras realizamos tareas rutinarias, como beber un vaso de agua o caminar.

Lumera enfatiza que la presencia mental ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y fortalece el sistema inmunológico, demostrando que existe una conexión directa entre lo que pensamos y cómo responde nuestro organismo.

Para quienes desean iniciarse en este camino, el especialista sugiere integrar pequeñas pausas de "observación consciente" a lo largo del día. Al detenerse a notar los pensamientos sin juzgarlos, el individuo comienza a desidentificarse de las preocupaciones y recupera el control sobre su estado interno.

En última instancia, el objetivo de estas técnicas es alcanzar un estado de "biocentrismo", donde la vida y la salud se sitúan en el centro de todas las decisiones, permitiendo una convivencia más armónica con uno mismo y con el entorno. La presencia, por tanto, se presenta como la herramienta definitiva para una vida más plena y consciente.

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