Mezcla detergente con este producto cotidiano de tu despensa: será una solución efectiva para acabar con las manchas de la ropa

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El uso de detergente es clave en la ejecución de diferentes tareas domésticas. pues es un agente limpiador que ayuda a eliminar la grasa y la suciedad en diferentes superficies.

Generalmente este producto que se consigue en polvo, líquido o en cápsulas, se utiliza con agua para lavar la ropa, utensilios de cocina, limpiar los suelos y otras superficies. Incluso se puede usar para lavar los muebles, darle brillo a la bisutería y hasta para atrapar y matar las moscas de la fruta.

¿Puedo mezclar el detergente con otros productos?

Expertos no recomiendan la mezcla del detergente con otros productos porque es peligroso, especialmente con cloro, lejía o amoníaco, ya que puede liberar gases tóxicos, causar quemaduras o irritación respiratoria.

Sin embargo, se puede combinar con bicarbonato de sodio o incluso con otro ingrediente cotidiano de tu despensa, como la azúcar.

Al mezclar este producto con azúcar se crea un potente limpiador exfoliante casero, ideal para eliminar la grasa difícil y suciedad pegada en ollas, sartenes y superficies de cocina, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Para qué sirve esta mezcla?

Los cristales de azúcar actúan como un abrasivo suave, potenciando el efecto desengrasante del detergente sin rayar ni dañar las superficies en las que se utiliza.

Además, esta mezcla es un excelente aliado al momento de lavar la ropa y quitar manchas de aceite, grasa o pintura, que son una de las más difíciles de remover.

Es importante antes de usar, disolver dos cucharadas de azúcar con una cucharada de detergente hasta que no se distinga un producto de otro, y luego frotar la prenda hasta lograr eliminar la mancha. Posteriormente, lavar la ropa como lo harías de manera habitual.

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