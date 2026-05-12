No más comida pegada a la hora de cocinar: aplica este truco milagroso de un chef catalán en tu sartén

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Aprender a elegir el sartén o la olla es clave para evitar la comida pegada, sin embargo, muchas veces ocurren accidentes, sobre toto si se cocina con sartenes de acero inoxidable, hierro fundido o si el revestimiento antiadherente del utensilio está desgastado.

Que se peguen los alimentos es bastante común independientemente del material del sartén, todo depende de cómo interactúan el calor y el aceite, además, también ocurre porque las proteínas se adhieren microscópicamente al metal caliente.

¿Cómo evitar que la comida se pegue a la sartén?

Según refiere la Inteligencia Artificial, se puede evitar fácilmente controlando la temperatura, precalentando correctamente y usando la cantidad de aceite adecuada.

También es esencial “curar” el sartén de acero o de hierro fundido, es decir, crear una capa protectora que selle el metal. Esta capa o superficie lisa que se forma hace que los alimentos se desprendan fácilmente.

Truco

Calentar el sartén, añadir un poco de grasa y controlar el fuego es esencial para que no se pegue nada en la sartén de acero. El chef catalán Jordi Cruz, señala que la temperatura para cocinar en estos sartenes debe ser alta.

“Para comprobar que la han alcanzado, solo tienes que añadir una cucharadita de agua: si las gotas bailan por la superficie es que estás viendo el efecto Leidenfrost, señal inequívoca de que así ha sido”, comparte Cuerpo Mente.

Posteriormente debes añadir una pequeña cantidad de aceite o grasa, y enseguida colocar el alimento a cocinar sin moverlo más. Una vez que el sartén está muy caliente, puedes bajar la intensidad para que el dorado del alimento sea más uniforme y profundo, “Cuando veas los bordes dorados, dale la vuelta y termina la cocción. Si la sartén está muy caliente, el alimento se moverá sin problema.”

Finalmente, al terminar de cocinar, añade un poco de agua cuando la sartén todavía está caliente; de esta manera podrás desglasar y despegar los restos sin mayor dificultad. Dejarla para más tarde, dificulta el proceso de limpieza. “Una vez desglasado, llévala al fregadero y ponle un poco de jabón suave. Luego frota con delicadeza y ya verás cómo va limpiándose”.

Freepik

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