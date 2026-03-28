¿Qué tan caliente el agua?: Chef comparte truco para que aprendas a identificar la temperatura correcta en la que se cocina una verdura

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¿Te has preguntado cuál es la temperatura ideal del agua para cocinar una verdura? Quizás pocas personas le dan la importancia que amerita el tema, pero los tiempos de cocción de los alimentos son esenciales para que queden perfectos.

Si necesitas ayuda para lograr que las verduras queden bien cocidas y además con un sabor y textura increíble, te compartimos un truco.

¿Qué temperatura debe tener el agua para cocinar una verdura?

Según refiere la Inteligencia Artificial, la temperatura ideal para cocinar verduras es agua hirviendo (100ºC) para sellar nutrientes y colores. Además, se recomienda cocinar en poco volumen de agua hirviendo y tapado para una mayor eficiencia y conservación del sabor.

Habla el experto

El chef Jordi Cruz compartió en la red social Instagram que “La tierra te dice cómo cocinar. En la cocina, nada es casualidad. Cada alimento trae escrita su propia lógica, solo hay que aprender a leerla”, publica Cuerpo Mente.

En tal sentido, el experto ofreció un truco sencillo, pero que marcará la diferencia al momento de cocinar estos alimentos: solo hay que observar dónde nace cada verdura para saber cómo tratarla.

Las raíces y bulbos, como papas, zanahorias, nabos, cebollas, “se encuentran bajo tierra, protegidos y acostumbrados a cambios de temperatura lentos. Por eso, al cocerlos deben empezar en agua fría. El calor sube poco a poco, penetra hasta el centro y la cocción queda uniforme, sin pieles que se rompen ni centros duros.

En el lado contrario tenemos todo lo que crece sobre la superficie, como hojas, tallos tiernos, judías verdes, brócoli, calabacín o tomates. Todos ellos están acostumbrados al sol, al aire y a cambios más bruscos. Estas verduras entran mejor en agua hirviendo: el choque térmico fija el color, preserva la textura y evita que se laven los sabores”.

Freepik

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