Tres pasos claves para limpiar la bandeja del horno: fácil y económico

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Aunque poco se utilice, la bandeja del horno siempre termina impregnada de grasa y restos de alimentos que se derraman durante el proceso de cocción, por lo que su limpieza es fundamental.

Lo más complicado suele ser eliminar la grasa quemada, pues se pega e incrusta en algunas zonas, resultando muy difícil de quitar solo frotando con agua y lavaplatos.

Para facilitarte un poco esta ardua terea doméstica, te compartimos un truco que te permitirá dejar este utensilio de la cocina como nuevo.

¿Cómo limpiar la bandeja del horno?

Según coparte El Español para acabar con la grasa y restos de alimentos pegados en la bandeja, aplica una pasta de vinagre y bicarbonato. Para ello mezcla 10 cucharadas de bicarbonato, tres de vinagre y cuatro de agua caliente, luego distribuye sobe la bandeja, deja actuar un par de horas y retira con una esponja y abundante agua.

También puede recurrir al limón, un ingrediente muy efectivo pata eliminar la grasa. Solo debes agregar agua a la bandeja y añadir jugo de limón y su cáscara, encender el horno y dejar actuar durante 20 o 30 minutos. Finalmente, retira la bandeja lávala como lo hacer habitualmente.

Si no te funciona con ello, prueba con los siguientes pasos que te compartimos a continuación.

Manos a la obra

Para mantener la bandeja de horno perfectamente limpia la creadora de contenidos especializada en el hogar, Gema Yustas explica que, solo necesitas:

1. Lo primero es meter la bandeja en el horno durante 10 minutos a 50 grados. “Con esto estará templada”, explica, lo que ayudará a que la suciedad se despegue mejor.

2. Luego, aplica un jabón natural generosamente en la bandeja con ayuda de un estropajo. Ella usa jabón Beltrán, pero tal como señala, “sirve cualquier marca”.

3. Tapa la bandeja con papel film y espera como mínimo media hora.

Pasado ese tiempo, quita el papel film y frota la bandeja suavemente con el estropajo.”

Comparte la web Cuerpo Mente que esto es suficiente para ver como sale toda la grasa sin esfuerzo ninguno, y sin tener que frotar fuerte, asegura Yustas.

Freepik

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