Truco de una experta para acabar con los gorgojos en tu alacena: solo necesitas estas hojas

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Muchos hogares son invadidos por gorgojos y esto no necesariamente es sinónimo de poca o mala higiene, aunque la suciedad facilita su proliferación. Estos insectos de la familia de coleópteros se nutren con alimentos vegetales. De hecho, son una plaga dañina de cultivos y con frecuencia llegan a casa en paquetes de comidas como arroz, pasta, harina o fideos.

Cuando llegan a la alacena se sienten a placer, pues estos diminutos insectos buscan los alimentos para subsistir. Si te topaste con uno, inicia una limpieza exhaustiva de inmediato porque se reproducen con mucha facilidad.

¿Se pueden prevenir los gorgojos?

Según refiere la Inteligencia artificial, estos insectos se pueden prevenir eficazmente en la cocina mediante el uso de recipientes herméticos, la limpieza constante y el uso de repelentes naturales.

Esto es clave ya que los gorgojos “buscan refugio cuando hace calor y entran a través de pequeñas grietas o a través de envases de cereales de grano entero que ya estaban infestados durante la etapa de procesamiento y envasado”.

Suelen poner huevos perforando un diminuto agujero en los granos, donde se desarrollan hasta convertirse en un insecto adulto. Es decir, desde que el huevo eclosiona y la larva completa su ciclo de vida, todo ocurre dentro del grano, del que se alimenta. Por tanto, es posible que estén en las bolsas de arroz que compras en el supermercado y no se logran ver, hasta que son adultos y la infestación se generaliza.

¡Acaba con ellos!

Lo primero que debes hacer es vaciar la despensa y deshacerte de los alimentos infestados, luego limpiar a fondo con agua caliente y jabón o vinagre blanco. Posteriormente, secar muy bien y guardar los alimentos en recipientes herméticos. Además, utilizar repelentes, preferiblemente naturales para no contaminar los alimentos.

La alternativa que recomienda la experta en limpieza, Laura Giraldo, es el uso de las hojas de laurel, esas hojas que se suelen utilizar en la cocina para la elaboración de diferentes platillos.

¿Cómo funciona? Comparte la web CuerpoMente que Giraldo, recomienda colocar hojas de laurel donde se almacena la comida, sobre todo el arroz. Este es un truco natural y sencillo, pero muy efectivo para acabar con los gorgojos; ya que el laurel actúa como repelente natural, gracias a su contenido en compuestos como el eucaliptol, el cineol y el linalol, que repelen no solo los gorgojos, también las polillas de los alimentos y otros pequeños insectos.

Freepik

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