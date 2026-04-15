Tu airfryer podría ocasionar un incendio en casa: conoce la forma de cocinar de forma segura

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El auge de las freidoras de aire ha transformado la manera en que se preparan los alimentos en los hogares modernos, posicionándose como el electrodoméstico estrella por su capacidad para cocinar con menos aceite. Sin embargo, su popularidad también ha sacado a la luz ciertos riesgos domésticos asociados a su uso incorrecto, especialmente cuando se emplean accesorios como el papel de horno para facilitar la limpieza.

El flujo de aire a alta velocidad dentro de estos aparatos puede desplazar materiales ligeros, provocando accidentes inesperados en la cocina. Ante esta problemática, el mercado de accesorios ha respondido con soluciones ingeniosas que buscan priorizar la seguridad del usuario sin sacrificar la comodidad.

La preocupación principal radica en el riesgo de incendio. Cuando el papel de horno no está correctamente sujeto por el peso de los alimentos, la potente ventilación interna de la freidora puede elevarlo hasta que entre en contacto directo con la resistencia eléctrica superior.

Este componente, que alcanza temperaturas extremas, puede prender el papel en cuestión de segundos, generando humo o incluso llamas. Para mitigar este peligro, ha surgido un accesorio que promete convertirse en el aliado indispensable de cualquier cocinero: los imanes de alta resistencia térmica.

Foto: elpais.com

Cocina más segura

Los imanes para la airfryer están diseñados específicamente para soportar el calor intenso del interior de la cesta. Su función es tan sencilla como efectiva: se colocan sobre los bordes del papel protector, fijándolo firmemente a la base o a las paredes metálicas de la cubeta. Al mantener el papel inmóvil, se evita que este se doble o vuele hacia la fuente de calor, eliminando el riesgo de quemaduras.

Además de la seguridad, estos dispositivos ofrecen ventajas prácticas. Al asegurar que el papel permanezca plano, evitan que la comida entre en contacto directo con la cesta, lo que facilita enormemente la limpieza posterior.

Son fáciles de manipular gracias a su diseño ergonómico y se pueden lavar sin complicaciones. Cabe destacar que, aunque son ideales para superficies metálicas, no son aptos para cestas con acabados de cerámica, aluminio o cristal. Con un precio accesible y una instalación inmediata, este accesorio se presenta como la solución definitiva para disfrutar de la versatilidad de la freidora de aire con total tranquilidad.

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