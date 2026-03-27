Prepara el tradicional majarete en esta Semana Santa con $6 de presupuesto: solo cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El majarete de coco es uno de los postres más representativos de la gastronomía venezolana durante la Semana Santa.

Su popularidad se mantiene por su sabor dulce, su textura cremosa y porque puede prepararse con ingredientes básicos, accesibles para la mayoría de los hogares. Además, es una receta que suele compartirse en familia como parte de las tradiciones de estos días.

NOTAS RELACIONADAS La soledad como factor de riesgo: conoce el impacto biológico del aislamiento social en la salud humana

Ingredientes económicos y rendidores para el majarete venezolano

Una de las principales ventajas del majarete es su bajo costo, ya que puede elaborarse con un presupuesto aproximado de 6 dólares y pocos insumos.

La base de la receta incluye productos tradicionales como el coco y la harina de maíz, que permiten obtener un postre abundante y nutritivo.

Ingredientes principales:

1 Coco fresco

2 Tazas de harina de maíz

Papelón

Canela en rama y en polvo

Azúcar (opcional)

Preparación de la base del majarete

El primer paso consiste en procesar el coco con agua para obtener su leche natural. Esta mezcla se cuela para separar el líquido de los restos sólidos, aunque estos últimos no se deben desechar, ya que aportan sabor y textura al postre. Luego, la leche se lleva al fuego junto con canela en rama para aromatizarla. Cuando la leche de coco está caliente, se incorpora el papelón y, si se desea, un poco de azúcar para ajustar el dulzor. Posteriormente, se añade la harina de maíz poco a poco, removiendo constantemente para evitar grumos y lograr una mezcla uniforme y cremosa. Este proceso requiere atención para evitar que la preparación se pegue o se queme. A medida que la mezcla espesa, se continúa removiendo hasta que comienza a burbujear. En ese punto se retira del fuego y se agregan los restos de coco reservados. Luego, se vierte en un molde y se espolvorea canela en polvo para intensificar el aroma antes de llevarlo a refrigeración.

El majarete no solo es un postre económico, sino también una receta que mantiene vivas las costumbres culinarias venezolanas. Es ideal para compartir en familia durante la Semana Santa y puede adaptarse al gusto personal de cada hogar.

Consejos útiles:

Usar papelón rallado para un sabor más tradicional

Refrigerar al menos dos horas antes de servir

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube