Ana Virginia Reyes: Las constelaciones familiares permiten mirar lo que estaba oculto

A veces aparece una sensación que pesa sin explicación: tristeza sin motivo, relaciones que se repiten, decisiones que no funcionan. Las constelaciones familiares proponen una forma distinta de mirar esos nudos.

No buscan culpables; buscan entender cómo los lazos familiares invisibles pueden condicionar emociones, decisiones y caminos de vida. La idea es simple y profunda: traer al espacio lo que está oculto para que deje de operar en la sombra.

La terapeuta holística Ana Virginia Reyes, especialista en constelaciones familiares, explica que “las constelaciones familiares se utilizan como una modalidad sanadora para identificar y liberar patrones, bloqueos o conflictos heredados inconscientemente del sistema familiar”.

Para ella, la práctica no es una fórmula mágica, sino una herramienta que ayuda a restablecer equilibrio y armonía en la vida emocional y relacional de quien consulta.

La palabra “constelación” describe la forma en que se representa el sistema familiar. “Se utiliza esta definición porque esta terapia representa a los miembros de la familia como estrellas en un sistema interconectado, donde la posición y movimiento de cada uno influye en los demás”.

Al colocar personas o figuras en el espacio, se crea un mapa relacional que permite ver distancias, exclusiones y lealtades invisibles que, de otro modo, permanecen ocultas.

El método tiene raíces en varias corrientes terapéuticas. Bert Hellinger, su principal impulsor, integró elementos de la terapia sistémica, la gestalt, el psicodrama y otras técnicas para dar forma a esta propuesta.

Ana recuerda que el autor trabajó durante décadas con distintas herramientas hasta desarrollar su propio enfoque: “Realizó una investigación por más de 30 años hasta desarrollar su propio método”. Esa mezcla explica por qué las constelaciones combinan lo emocional, lo corporal y lo relacional en una misma experiencia.

Una de las preguntas que más despierta curiosidad es cómo puede afectar a una persona alguien que nunca conoció. La especialista recurre a la idea de campos que conectan a los miembros de un sistema a través del tiempo: “Las constelaciones aplican el concepto de campos morfogenéticos: una memoria colectiva que conecta a los miembros de una unidad a través del tiempo y el espacio”.

Lo que quiere decir que duelos no resueltos, exclusiones o secretos familiares pueden transmitirse y manifestarse en generaciones posteriores, no por transmisión verbal, sino por la dinámica misma del sistema que busca equilibrio.

En una sesión típica, el proceso es sencillo y potente. Reyes describe que todo comienza con una entrevista breve en la que la persona expone su motivo de consulta y el facilitador recoge datos relevantes del sistema familiar.

Luego, en grupo o de forma individual con figurines, se eligen representantes para los miembros implicados. Estos se ubican según la percepción del consultante y, a partir de esa imagen, se generan movimientos, sensaciones y frases que revelan la situación oculta.

El facilitador introduce intervenciones breves orientadas a restaurar el orden sistémico, especialmente en relación con la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir.

Los llamados “Órdenes del amor” son el eje de esa restauración. Ana sintetiza su importancia: “Hellinger decía que sin orden, el amor no puede prosperar”.

El primer orden, la pertenencia, sostiene que todos los miembros del sistema tienen derecho a estar, incluso aquellos que fueron excluidos o silenciados. El segundo, la jerarquía o el orden del tiempo, establece que quienes llegaron antes tienen prioridad sobre quienes llegaron después; es la base de la seguridad interna. El tercero regula el intercambio entre iguales: la relación se nutre cuando hay un equilibrio entre dar y recibir.

Cuando alguno de estos órdenes se altera, el sistema reacciona y esa reacción puede manifestarse como síntomas emocionales, conflictos o patrones repetitivos.

Reyes destaca que este tipo de terapia puede ser útil para quienes experimentan conflictos de pareja, relaciones difíciles con padres o hijos, patrones que se repiten sin explicación, emociones paralizantes como ansiedad o tristeza, duelos no resueltos, bloqueos laborales o económicos y la comprensión de traumas transgeneracionales.

“Las constelaciones permiten integrar el pasado y comprender por qué ciertas situaciones se repiten”, afirma.

David Urdaneta

No es necesario que toda la familia asista para que el trabajo funcione. La terapeuta aclara que una sola persona puede llevar su conflicto al espacio terapéutico y trabajar con representantes.

“Una sola persona puede asistir y trabajar su conflicto; el proceso usa representantes para los familiares ausentes”, comenta. Con frecuencia, el cambio interno de un miembro genera movimientos positivos en el resto del sistema.

Un concepto que suele resonar con fuerza es el de “tomar a los padres”. Lo que implica un gesto interno liberador: “Tomar a los padres significa aceptar incondicionalmente la vida tal como vino de ellos, honrando su lugar sin juzgarlos”.

Ese acto no significa justificar conductas dañinas, sino reconocer el lugar que cada uno ocupa en la historia familiar para poder avanzar con más libertad y límites sanos.

Los efectos de una sesión suelen aparecer de forma gradual. Entre las señales que las personas llegan a sentir están la sensación de alivio, mayor claridad interna, disminución de síntomas recurrentes y cambios en las dinámicas relacionales.

“Muchas personas sienten que se han soltado cargas que no les pertenecían y empiezan a tomar decisiones con más calma y fuerza”, comenta. Incluso cuando los familiares no participan, la nueva mirada del consultante puede transformar el equilibrio del sistema.

Ana subraya, por último, que las constelaciones son una herramienta complementaria: “No sustituyen el tratamiento médico ni la terapia psicológica”. Su valor reside en ofrecer una perspectiva sistémica que, combinada con otros recursos, puede abrir caminos de comprensión y bienestar.

Para quienes buscan una forma de mirar lo que no se ve, esta práctica presenta un espacio seguro para reconocer, ordenar y, en muchos casos, soltar aquello que hasta entonces había permanecido en la sombra.

David Urdaneta

Por Wanda López Agostini

Fotos David Urdaneta

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