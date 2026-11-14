Atrapados en el movimiento: El enigma neurológico detrás de las piernas inquietas y qué hacer para silenciarlo

El síndrome de las piernas inquietas (SPI) también conocido como enfermedad de Willos-Ekbom, es un trastorno neurológico crónico que provoca una necesidad irresistible de mover las piernas, comparten los expertos de la Clínica Mayo.

Quienes además acotan que, esa necesidad se debe a un dolor o a una sensación de incomodidad en las extremidades inferiores, y suele ocurrir por la tarde o la noche cuando se está sentado o recostado.

Según refiere la Inteligencia Artificial, se estima que esta enfermedad afecta a entre el 5% y el 10% de la población adulta, lo que equivale a más de 350 millones de personas en todo el mundo.

¿Qué causa el síndrome de piernas inquietas?

Aunque en muchos pacientes la causa exacta es desconocida, la ciencia médica ha logrado identificar anomalías específicas en el sistema nervioso central.

Explica la web MedlinePlus que “puede deberse a un problema con la forma como las células del cerebro utilizan la dopamina”; el neurotransmisor encargado de regular los movimientos musculares y la coordinación motora.

Es decir, cuando existe una falla en la señalización o en los receptores de esta sustancia en áreas cerebrales específicas como el cuerpo estriado, los mensajes motores se desregulan, traduciéndose en esa molesta agitación nocturna.

Existen también causas secundarias bien documentadas, como el embarazo, particularmente durante el tercer trimestre, la insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus y la neuropatía periférica son condiciones médicas fuertemente vinculadas al desarrollo o la exacerbación del SPI.

De igual manera, el déficit de vitaminas y minerales puede ser otra causal a considerarse, pues el hierro, por ejemplo, es un cofactor indispensable para la síntesis de dopamina en el cerebro y si existe un déficit en el tejido cerebral puede desencadenar los síntomas incluso si los niveles de hemoglobina en sangre parecen normales.

Tratamiento

Este trastorno neurológico del movimiento no cuenta con una cura específica por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que se aborda mediante guías clínicas neurológicas internacionales.

En otras palabras, al tratarse de una condición crónica en su forma idiopática, el objetivo médico se centra en controlar los síntomas y restaurar la calidad de vida. Por tanto, si las pruebas de laboratorio confirman valores bajos de ferritina, el tratamiento principal consistirá en la suplementación con hierro oral o intravenoso, una medida altamente eficaz que en muchos casos hace desaparecer las molestias por completo. El uso guiado de suplementos de magnesio, vitamina B12 y vitamina D también ofrece alivio si existen deficiencias previas.

Además, es clave realizar cambios en el estilo de vida y las actividades, porque con ello se puede conseguir alivio. En tal sentido, el National Institute of Neurogical Disorders and Stronke recomienda: Evitar o disminuir el consumo de alcohol, nicotina y cafeína; mantener un cronograma regular del sueño; hacer ejercicio de manera moderada y constante; masajear las piernas o tomar un baño tibio; aplicar una almohadilla térmica o compresa de hielo; y usar vendajes para pies especialmente diseñados para personas con (SPI) o almohadillas de vibración en la parte posterior de las piernas.

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