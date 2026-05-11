Beber agua de chía en ayunas: ¿Sabes para qué sirve y quiénes pueden consumirla?

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La chía son unas semillas comestibles que se han vuelto famosas mundialmente por ser un superalimento repleto de nutrientes concentrados. Según refiere la Inteligencia Artificial, este producto destaca especialmente por su alto contenido de ácidos grasos Omega 3, fibra soluble, proteínas de origen vegetal y antioxidantes que ofrecen múltiples beneficios para la salud digestiva, el control de peso y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

¿Qué dice la ciencia acerca de la chía?

Estudios científicos dedicados a los alimentos funcionales destacan que la chía posee un increíble valor nutricional, son una excelente fuente de proteína vegetal y de carbohidratos, contienen gran concentración de ácidos grasos omega 3 y 6; además, de polifenoles y antioxidantes.

También contienen grandes cantidades de vitaminas B (ácido fólico y tiamina); y abundantes minerales (magnesio, fósforo, cobre, selenio, manganeso, etc.).

Por otra parte, contienen 5 veces más cantidad de calcio que la leche, 2 veces más potasio que el plátano y 2 veces más fibra que la avena.

En tal sentido, expertos en alimentación y salud recomiendan incluir chía en la dieta diaria junto a los buenos hábitos de salud; para apoyar la salud del corazón y evitar enfermedades cardiovasculares, ayudar a reducir la presión arterial, el colesterol y apoyar la salud del tracto gastrointestinal.

¿Cómo incluirla en la dieta?

Una forma de incluirla en la dieta o como parte de tus hábitos saludables es bebiendo agua de chía. Esta es una bebida natural y saludable, conocida principalmente por sus propiedades digestivas, hidratantes y saciantes al formar un gel rico en fibra soluble.

“Tomar agua de chía es una buena manera de consumirlas, pues es una bebida refrescante y agradable en las que las semillas conservan todas sus propiedades y están listas para que nuestro cuerpo las digiera bien y asimile todos sus nutrientes”, comparte Cuerpo Mente.

Para prepararla, se sugiere colocar 15 gramos de semillas de chía en remojo con agua durante una hora. La cantidad de agua debe ser la necesaria para cubrir las semillas. En otro recipiente, verter agua y agregar el jugo de un limón y mezclar bien y luego agregar el endulzante de tu preferencia.

Una vez transcurrido el tiempo de remojo, agregar las semillas de chía al agua con limón sin colarla; mezclar todo bien y dejar reposar durante 10 minutos. Puedes beber natural o meter en la nevera antes de beberla.

Freepik

¿Por qué en ayunas?

Tomar agua de chía en ayunas es saludable y nutritivo, pues ayuda a mejorar la digestión, aumentar la saciedad, aportar energía, reducir la hinchazón abdominal y favorecer el tránsito intestinal. Además, contribuye al equilibrio glucémico y tiene un efecto depurativo.

Expertos recomiendan tomarla diariamente durante al menos 4 semanas para conseguir mejores resultados. Cabe acotar que, si deseas incluir esta agua entre tus hábitos, consulta con tu médico de cabecera, pues, aunque es segura para la mayoría de las personas, hay situaciones donde conviene tener precaución.

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