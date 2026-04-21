Bebida natural rica en propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que limpian el hígado

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El consumo de alcohol en exceso es otro de los factores influyentes de manera negativa en el hígado, debido a que puede inflamar el órgano, según la información divulgada por la Clínica mayo.

La acumulación de grasa una de las causas más comunes por la cual el hígado tiene daños severos, ya que, las células hepáticas se debilitan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el organismo.

Sin embargo, el jugo a base de piña es ideal para desintoxicar el hígado, gracias a las propiedades vitamínicas que posee la referida fruta.

Así debes preparar el jugo

Ingredientes

1 pepino sin concha.

100 gramos de piña.

1 cucharadita de jengibre rallado.

1 cucharadita de miel.

2 tazas de agua.

Preparación

1-Vierte el agua, piña y jengibre en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega la miel y el pepino, mezcla todos los ingredientes hasta obtener el jugo.

3- Vierte el jugo en una jarra de vidrio y consérvala en la nevera.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Se sugiere que la persona ingiera un vaso del referido jugo natural en ayuna, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la persona padece de dolor en zona lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el hígado de graso la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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