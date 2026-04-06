Claves para controlar los antojos de azúcar: estos sanos alimentos hacen milagros para frenar las dulces tentaciones

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¿Te has preguntado cuál es la causa de los antojos de azúcar? Ese deseo intenso y repentino de consumir alimentos azucarados se produce por una combinación de factores fisiológicos, psicológicos y hábitos alimenticios.

También es posible que esté relacionado con un descenso del nivel de glucosa en la sangre, estrés y ansiedad, dietas muy estrictas, aburrimiento extremo o como parte de una alimentación por placer; ya que “el azúcar estimula sustancias químicas en su cerebro que le hacen ¡sentirse bien’, como la serotonina y la dopamina, y aumenta nuestra sensación de felicidad, placer y recompensa”, explica Health Beat.

¿Qué dice el cuerpo cuando se tienen antojos de azúcar?

A menudo, esta es una señal del cuerpo pidiendo equilibrio, energía rápida o una respuesta a estímulos emocionales, refiere la Inteligencia Artificial.

En otras palabras, esta necesidad intensa de consumir dulces no proviene de una falta de disciplina o falta de voluntad, sino de cambios fisiológicos, metabólicos y emocionales. Es decir, esta es una señal compleja que envía el cuerpo y el cerebro, indicando diversas necesidades físicas, emocionales o desequilibrios nutricionales.

Según “Michael Crupain, médico de medicina preventiva y autor del libro Qué comer y cuándo, -tienes un estímulo, un comportamiento y una recompensa-. Terminar la cena puede ser el estímulo, el comportamiento es comer dulces y la recompensa es sentirse bien, gracias a la dopamina liberada. La insulina regula los niveles de azúcar en la sangre y está involucrada en la liberación de dopamina, creando un ciclo de hábito”, refiere el sitio web Infobae.

Partiendo de ello, la clave está en acabar con este hábito, y nada mejor que hacerlo encontrando un reemplazo saludable, bien sea una actividad o un capricho sin azúcar que ayude a reprogramar el cerebro.

¿Puedo reducirlos?

Si, los antojos de azúcar se pueden reducir significativamente mediante cambios en la alimentación, hábitos de vida y estrategias conductuales para controlar la ansiedad.

Expertos recomiendan iniciar el día con un desayuno rico en proteínas, pues aporta energía y estabiliza los niveles de azúcar en la sangre. “Un estudio publicado en la revista Nutrition Journal halló que quienes consumían un desayuno con alto contenido de proteínas (40%) tuvieron menos antojos alimentarios que quienes no desayunaban o cuyo desayuno contenía solo un 15% de proteínas.”

De igual manera, es clave identificar qué desencadena el antojo de dulce para así eliminar la tentación. También conviene dormir, pues un descanso reparador normaliza los niveles de las hormonas. Incluso, buscar alguna actividad que te permita mantenerte ocupada puede ayudar.

Un plus

Cuidar la alimentación es esencial, por lo que expertos sugieren comer una fruta entera cuando se presente el antojo de dulces (fresas, kiwi, manzana, naranja), llevar siempre contigo un snack saludable como frutos secos, por ejemplo.

Por otra parte, es importante tomar mucha agua durante el día, comer proteína en todas tus comidas, evitar los alimentos ricos en azúcar.

Finalmente, y no menos importante, duerme bien, mínimo ocho horas diarias, y evita el estrés.

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