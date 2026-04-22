Combate la pérdida de visión: incluye en tu dieta estos alimentos que aportan vitaminas y minerales que cuidan los ojos

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La pérdida de visión es muy común, afectando a más de 2.200 millones de personas a nivel mundial, lo que representa más del 25% de la población, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque esta discapacidad puede afectar a personas de todas las edades, la mayoría de las personas con discapacidad visual y ceguera tienen más de 50 años a causa de cataratas, errores de refracción, glaucoma, retinopatía diabética y degeneración macular relacionada con la edad.

¿Se puede prevenir la pérdida de visión?

El cuidado de los ojos es esencial, para ello es clave mantener hábitos diarios saludables, realizarse chequeos regulares y tratamientos cuando sea necesario.

Es importante darle descanso al pasar muchas horas frente a la computadora u otras pantallas, usar gafas de sol, evitar frotarse los ojos, usar buena iluminación, evitar fumar, hacer ejercicio con regularidad y mantener una dieta saludable y equilibrada, explican expertos de Medline Plus.

En conclusión, es importante adquirir hábitos saludables que incluyan ejercicio moderado y una dieta rica en antioxidantes y omega 3, y someterse a revisiones oftalmológicas periódicas. Un buen examen oftalmológico y optométrico permitirá diagnosticar patologías oculares que pueden avanzar sin mostrar.

Cuida tus ojos

Por años, a la zanahoria se le han atribuido cientos de beneficios para la salud, incluido que combate la pérdida de la visión. Esto es gracias a que este alimento contiene grandes cantidades de vitamina A y minerales, que pueden mejorar la salud de los ojos y evitar la degeneración macular y las cataratas.

Comer esta hortaliza, según la Fundación Española de Nutrición, puede cubrir hasta el 89% del aporte de vitamina A que el organismo necesita y ello ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. También protege la retina de enfermedades degenerativas y previene la aparición de cataratas.

Además, las zanahorias también actúan como potentes antioxidantes para evitar patologías oculares como la degeneración macular asociada con la edad.

Cabe acotar que, no es el único elemento que combate la pérdida de la visión, existen otros que, al incluirse en la dieta, favorece la salud visual.

Por ejemplo, consumir pistachos aporta gran cantidad de antioxidantes de origen vegetal llamado luteína, la cual favorece la vista. Según estudios, esto se debe a que la luteína ayuda a mejorar la densidad óptica del pigmento macular, necesaria para prevenir la degeneración macular. También comer batata puede aportar una mayor cantidad de vitamina A, la cual juega un papel fundamental en el mantenimiento de una visión saludable.

Otro alimento que se debe consumir para evitar la pérdida de visión es el salmón, el cual gracias a su alto contenido en omega 3 protege frente a una posible degeneración macular asociada a la edad; y además, ayuda a mejorar el síndrome del ojo seco, que se produce por una escasez de la cantidad de lágrimas o una mala calidad de las mismas.

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