¿Cómo debes tomar la avena para regular el nivel del colesterol? Esto dicen los expertos

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La mala alimentación también causa descontrol en el colesterol, dado que, el consumo de grasas en exceso genera problemas en las arterias, según la información ofrecida por el Hospital San Rafael a coruña.

Asimismo, el estrés es una de las causas más comunes por la cual se eleva el nivel del colesterol, ya que, las hormonas se desequilibran y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo en general.

Sin embargo, existe una amplia gama de tratamientos médicos para regular el nivel del colesterol, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el agua de avena.

La avena es un cereal rico en fibra soluble, por ello, contribuye a regular el nivel del colesterol, al tiempo que ayuda a eliminar el exceso de ácidos biliares, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde.

Así debes consumir la avena

Se sugiere que la persona ingiera un vaso de agua de avena en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el descontrol en el nivel del colesterol es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con médica con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, establecer una rutina de autocuidado es indispensable para evitar descontrol en el organismo y alteraciones en sus diferentes sistemas.

Foto cortesía de: Pixabay

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