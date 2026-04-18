Conoce cómo el desamor afecta tu cuerpo y cerebro: Esto dice la ciencia de los corazones roto

Suscríbete a nuestros canales

¿Quién no ha vivido un desamor? Ese dolor emocional y físico intenso que surge tras la ruptura de un vínculo amoroso o la falta de correspondencia no es exclusivo de hombres o mujeres ni puede ocurrir a una edad determinada, por lo que es un proceso de duelo natural y muy común.

El mal de amores, esa experiencia común y dolorosa, puede tener un impacto significativo en la salud física y mental de las personas. Más allá de la tristeza y el sentimiento de pérdida, una ruptura amorosa desencadena una serie de reacciones químicas y hormonales en el cuerpo que pueden afectar profundamente el bienestar general.

¿Qué consecuencias trae el desamor?

Según expertos, el desamor puede provocar síntomas físicos como fatiga, pérdida de apetito, problemas para dormir y debilitamiento del sistema inmunológico. La liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés, puede interferir con el sueño y provocar una sensación de agotamiento constante. Además, la disminución de serotonina, que regula el estado de ánimo y el apetito, puede llevar a una falta de interés en la comida.

El impacto emocional del mal de amores también es significativo. Las personas pueden experimentar sentimientos de tristeza, ansiedad, depresión, ira y soledad. Estos síntomas pueden manifestarse de diferentes maneras, como dolores de cabeza, insomnio y pérdida de apetito. En algunos casos, el desamor puede desencadenar problemas más graves como trastornos de alimentación o ideas suicidas.

La química detrás

El desamor puede desencadenar una serie de reacciones químicas y hormonales en el cuerpo que afectan tanto la salud física como la mental.

1. Hormonas del estrés. Durante una ruptura amorosa, el cuerpo libera hormonas del estrés como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Estas pueden causar síntomas físicos como aumento del ritmo cardíaco, sudoración, y una sensación general de ansiedad y nerviosismo.

2. Dopamina y el sistema de recompensa. La dopamina es una de las principales sustancias químicas del cerebro asociadas con el placer y la recompensa. Durante una relación amorosa, los niveles de dopamina son altos, lo que te hace sentir feliz y motivado. Sin embargo, después de una ruptura, estos disminuyen drásticamente, lo que puede llevar a sentimientos de tristeza y desesperanza.

3. Serotonina y oxitocina. La serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, y la oxitocina, la hormona del amor y la conexión, también juegan un papel crucial. Durante una ruptura, los niveles de estas disminuyen, lo que puede contribuir a sentimientos de depresión y soledad.

4. Sistema de dolor. El cerebro procesa el dolor emocional de manera similar al dolor físico. Áreas del cerebro como la corteza cingulada anterior y la ínsula, que se activan durante el dolor físico, también se activan durante el dolor emocional. Esto explica por qué el desamor puede sentirse tan doloroso físicamente.

5. Impacto en el sistema inmunológico. El estrés prolongado y la tristeza pueden debilitar el sistema inmunológico, haciendo que las personas sean más susceptibles a enfermedades. Esto se debe a la liberación continua de cortisol, que puede suprimir la función inmunológica.

6. Adicción y dependencia. El amor puede ser comparado con una adicción debido a la liberación de dopamina y otros neurotransmisores que crean una sensación de recompensa. Cuando esta “droga” se retira abruptamente, el cuerpo y la mente pueden experimentar síntomas de abstinencia similares a los de una adicción a sustancias.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube