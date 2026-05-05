Conoce el poder cicatrizante de la cúrcuma: Esta especia posee propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias

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La cúrcuma es una raíz de color amarillo intenso, considerada una especia versátil ideal para potenciar guisos, arroces, sopas y verduras. Su uso en la gastronomía es común a pesar de tener un sabor ligeramente terroso y picante.

Además, se utiliza para reducir el colesterol, prevenir la diabetes y aliviar los síntomas de enfermedades inflamatorias intestinales, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Incluso, se emplea como ingrediente en jabones, cremas y productos cosméticos, ya que ayuda en el tratamiento de problemas de la piel, debido a sus propiedades antibacterianas.

¿Cómo favorece la cúrcuma el cuidado de la piel?

Expertos señalan que gracias a las “propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes, puede utilizarse de manera terapéutica para tratar enfermedades dermatológicas, como acné, alopecia, dermatitis atópica, liquen plano oral, prurito y psoriasis, siendo una planta muy usada por la industria como ingrediente principal en cremas y cápsulas orales para tratar este tipo de situaciones”.

Esta raíz, además, es un potente cicatrizante natural gracias a la curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antisépticas que acelera la reparación de la piel, refiere la Inteligencia Artificial.

Propiedades medicinales

Esta hierba o especia que se obtiene a partir de una planta asiática, que tal como indicamos, posee propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias que ayudan en el proceso de cicatrización. Refiere la Inteligencia Artificial, que esta hierba ayuda a acelerar la cicatrización de heridas al reducir la inflamación, proteger contra la oxidación y prevenir infecciones. Todos estos beneficios se atribuyen a su principal compuesto bioactivo, la curcumina; éste, según estudios, reduce significativamente la inflamación, previene infecciones bacterianas en cortes y heridas, y mejora la proliferación de fibroblastos y la producción de colágeno, ambos cruciales para el cierre de heridas y la regeneración cutánea.

Con este ingrediente de uso muy común se puede hacer una pasta, solo necesitas cúrcuma en polvo y agua o aceite y aplicarla sobre la herida. Es importante acotar que, debe hacerse con cuidado para evitar manchas en la piel.

En conclusión, la cúrcuma tiene propiedades medicinales, incluso comprobadas en diferentes estudios, sin embargo, no reemplaza a ningún tratamiento médico y lo ideal es que su uso terapéutico se haga bajo recomendación y supervisión de un profesional de la salud.

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