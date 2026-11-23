Algunas personas son víctimas del mal olor corporal, pues incluso persiste tras bañarse y esto ocurre principalmente cuando las bacterias y hongos que viven en la piel descomponen el sudor y liberan compuestos con el olor fuerte.

Según los expertos de TUASAÚDE el mal olor que persiste” incluso al bañarse, puede deberse a la bromhidrosis, un trastornos en el que el sudor de ciertas glándulas produce olor al descomponerse por bacterias de la piel, especialmente en axilas, pies e ingles”.

¿Qué causa el mal olor incluso al bañarse?

Tal como indicamos, puede deberse a una sudoración excesiva, pero también por el uso de ropa ajustada o sintética, el estrés, el calor, los cambios hormonales, el consumo de alimentos, insuficiencia hepática o renal.

Pero, además, puede estar relacionado con pequeños hábitos que se hacen de manera inocente y resultan en un grave error.

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¡Atención!

Cuidar tu higiene y olor corporal depende no solo del baño diario y del uso de jabón y cremas corporales, por ejemplo, también depende de evitar seguir cometiendo estos errores:

1. Usar ropa húmeda.

2. Volver a usar medias o ropa interior.

3. Reutilizar las toallas viejas varias veces.

4. No limpiar la lengua al cepillarse.

5. Olvidarse de limpiar detrás de las orejas y el ombligo al bañarse.

6. Dormir sobre sábanas sucias.

7. No bañarse después de sudar.

8. No beber suficiente agua.

9. Usar solo perfume en lugar de bañarse.

10. No usar desodorante en días flojos.

Como pudiste leer, oler mal no es un reflejo de falta de higiene, a veces tu estilo de vida y algunos hábitos contribuyen con el problema, pero afortunadamente se puede corregir fácilmente y ayudarte a oler bien todo el día, e incluso a que tus perfumes duren más.

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