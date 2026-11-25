Muchas personas suelen asociar los dolores con la edad, pero esto no es totalmente cierto, y aunque según estudios muestran que el aumento en la frecuencia del dolor suele ocurrir antes de los 55 años, y que cada tipo de dolor sigue un patrón distinto según la zona del cuerpo; la verdad es que cualquier persona puede presentar dolores sin importar su edad, ya que el dolor es una señal biológica de alerta del sistema nervioso ante lesiones, inflamación o enfermedades que ocurren en todas las etapas de la vida, refiere la Inteligencia artificial.

¿Por qué no se deben subestimar los dolores?

Normalizar el dolor es un error porque impide detectar enfermedades a tiempo y facilita que el sistema nervioso amplifique la molestia hasta volverse un problema persistente.

En otras palabras, “Los dolores son mecanismos de defensa esenciales que utiliza el organismo para advertir sobre una posible lesión, inflamación o disfunción interna. Identificar cuándo una molestia cotidiana se transforma en un síntoma de alarma médica permite diferenciar entre un malestar pasajero y una condición clínica que requiere evaluación hospitalaria oportuna”.

En tal sentido, la recomendación de los médicos es evitar subestimar cualquiera de los siguientes dolores, atenderlos a tiempo puede salvar la vida.

¡Atención!

Entre los dolores que jamás se deben ignorar porque se pone en riesgo la salud y hasta la vida, destacan:

1. Dolor en el pecho. Puede indicar un problema cardíaco, especialmente si se irradia al brazo o mandíbula.

2. Dolor de cabeza intenso y súbito. Puede sugerir hemorragia cerebral o aneurisma.

3. Dolor repentino en el hombro. Puede ser un dolor referido del pulmón, vesícula biliar o diafragma. Y si el dolor es repentino en el hombro izquierdo, algunas veces puede ser un signo de ataque cardíaco.

Estas molestias no deben tratarse solo con un analgésico, es fundamental la atención médica de urgencia.

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