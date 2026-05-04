Descubre cuál es la infusión natural que combate el insomnio: así debes ingerirla para aprovechar su efecto

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El consumo bebidas alcohólicas también genera la presencia de insomnio, debido a la alteración que sufren los sistemas del cuerpo, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo.

Cabe destacar, que el insomnio está derivado de múltiples factores, por ejemplo, el estrés afecta negativa al sistema nervioso y cerebral, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias para la salud.

Sin embargo, la valeriana se ha convertido en una gran aliada para quienes requiere dormir con tranquilidad, gracias a las propiedades relajantes y antinflamatorias que posee, las cuales también ayudan a reducir la ansiedad.

¿Cómo debes consumir la valeriana?

Se sugiere que sea en infusión e ingieras mínimo dos tazas al día, con el propósito de notar sus efectos al momento de dormir.

Cabe destacar, que puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual dependerá de las condiciones en las cuales se encuentre tu organismo.

A su vez, es preciso acotar que si padeces de alguna ansiedad crónica lo ideal es que antes e iniciar el tratamiento antes mencionado consultes con tu médico tratante si es beneficioso o no para ti, a fin de evitar consecuencias negativas que dicha planta medicinal pueda generarte.

En definitiva, si deseas mantener un buen estado de salud se sugiere que mínimo te realices dos chequeos médicos generales durante el año, esto te ayudará a prevenir la aparición de enfermedades.

Foto cortesía de: freepik

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