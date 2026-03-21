Descubre por qué cada vez más personas están optando por desodorantes naturales: Ofrecen protección y cuidan la salud

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El uso de desodorantes es seguro e higiénico. Este es un producto que ayuda a mantener bajo control el sudor y el olor.

Explica la Dra. Caren Campbell, dermatóloga certificada que, “los desodorantes enmascaran el olor que se produce al sudar”, y esto es gracias a que contienen ingredientes antibacterianos que limitan los compuestos químicos que causan el mal olor.

Siempre y cuando se use de manera correcta, es decir, sobre la piel limpia y seca, preferiblemente por la noche para máxima eficacia.

¿Qué desodorantes se deben utilizar?

Su uso es fundamental en la higiene diaria para prevenir el mal olor corporal, combatir las bacterias que descomponen el sudor en las axilas y reducir el crecimiento de microorganismos.

Gracias a ello, existe una creciente demanda de productos de cuidado personal más seguros y naturales, como desodorantes sin aluminio. Estos productos están diseñados para ofrecer una protección eficaz contra el mal olor sin los posibles riesgos asociados con este componente.

La recomendación es optar por desodorantes naturales que contienen entre sus ingredientes bicarbonato de sodio, aceite de coco, almidón de maíz y aceites esenciales para neutralizar el olor y absorber humedad sin químicos sintéticos.

Beneficios

Este tipo de desodorantes, en especial los que no contienen aluminio están formulados para ser suaves con la piel, evitando irritaciones y alergias que a menudo se asocian con los productos tradicionales. Además, muchos de estos artículos de higiene también están libres de parabenos y alcohol, lo que los hace aún más adecuados para personas con piel sensible.

Los desodorantes sin aluminio no solo son mejores para la piel, sino que también suelen venir en envases reciclables y están formulados con ingredientes naturales y ecológicos.

Estos en lugar de bloquear los poros, actúan de diferentes maneras: neutralizan olores, absorben la humedad, y crean una barrera protectora que impide que las bacterias proliferen.

Freepik

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