Desodorante económico y fácil de preparar con ingredientes caseros que evitan el mal olor en las axilas: así debes aplicarlo

La acumulación de sudor altera el Ph de la piel, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas en el órgano más grande del cuerpo, por ejemplo, la presencia del mal olor en las axilas.

De acuerdo a la información reseñada por Garnier, los cambios hormonales pueden generar mal olor en las axilas y manchas en las mismas.

Por ende, en la actualidad existen múltiples marcas de desodorantes que evitan el mal olor en las axilas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función gracias a las propiedades antisépticas y antimicrobianas que poseen, tal es el caso del bicarbonato de sodio.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el desodorante casero

Ingredientes

4 cucharadas de bicarbonato de sodio.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de maicena.

Preparación

1. Vierte el aceite de coco y el bicarbonato de sodio en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se unan por completo.

2. Agrega la maicena y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el desodorante?

Se sugiere que la persona aplique el desodorante una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel, la cual absorbe todo lo que le apliques.

Cabe destacar, que la alimentación también influye en el sistema del cuerpo y las hormonas, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada.

En conclusión, para evitar el mal olor en las axilas la persona de e establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

