Dile adiós al ardor en la garganta con este remedio natural a base de jengibre: así debes consumirlo

Las infecciones respiratorias es una de las causas más comunes por la cual se irrita la garganta, debido a la acumulación de gérmenes en la zona y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos es perjudicial para la salud.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el ardor en la garganta también puede ser generado por el resfriado común.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el ardor en la garganta, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la infusión de jengibre con limón, dos ingredientes ricos en propiedades antisépticas, antibacterianas y antinflamatorias que actúan directamente en la zona afectada.

¿Cómo debes ingerirla?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de la referida infusión natural en la mañana, durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el ardor en la garganta es constante y agudo lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionarlo.

En conclusión, para evitar el ardor en la garganta la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

