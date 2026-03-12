¿Dolor de espalda? Estos son los mejores ejercicios de Pilates para mejorar tus dolencias en casa

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, el sedentarismo y las malas posturas frente a dispositivos electrónicos han convertido al dolor de espalda en una de las afecciones más comunes de la sociedad moderna.

La columna vertebral funciona como el eje central del cuerpo humano, sosteniendo nuestra estructura y protegiendo el sistema nervioso. Sin embargo, cuando los músculos que la rodean se debilitan, aparecen las tensiones y las molestias crónicas que limitan la calidad de vida de las personas.

Frente a este escenario, el método Pilates surge como una de las herramientas más eficaces para la rehabilitación y el mantenimiento físico. Más allá de ser un simple entrenamiento, esta disciplina se centra en la "contrología", es decir, el control consciente de cada movimiento.

Al trabajar la musculatura profunda, el Pilates no solo alivia los síntomas del dolor, sino que ataca la causa raíz: el desequilibrio muscular.

Foto: Freepik

Movimientos esenciales para proteger la columna

Para lograr una espalda resistente, los expertos sugieren una rutina que combine movilidad y fuerza. Entre los ejercicios más destacados se encuentra el "Puente de hombros", que consiste en elevar la pelvis vértebra a vértebra para masajear la columna y liberar tensiones.

Asimismo, el "Bird Dog", realizado en posición de cuatro puntos, ayuda a mejorar el equilibrio y fortalece simultáneamente el abdomen y la zona lumbar al extender un brazo y la pierna contraria.

Otro ejercicio fundamental es el "Swimming" (o natación), donde la persona, tumbada boca abajo, realiza movimientos alternos de extremidades para tonificar toda la cadena posterior. Para quienes buscan mejorar la flexibilidad, el clásico estiramiento de "Gato-Vaca" permite movilizar cada segmento vertebral, aliviando la rigidez acumulada durante la jornada laboral.

Finalmente, ejercicios como la "Sirena" para la flexión lateral y el "Roll Down" para la articulación completa de la espalda, completan un circuito diseñado para reeducar el cuerpo. La clave del éxito en estos movimientos no reside en la intensidad o la rapidez, sino en la precisión y la respiración coordinada.

Al integrar estos diez ejercicios en la vida cotidiana, es posible transformar la salud de la columna, logrando un cuerpo más ágil, erguido y, sobre todo, libre de molestias.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube