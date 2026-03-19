Eficaz y económico: Hábitos milagrosos que debes adoptar para controlar la glucosa en sangre sin ir al médico

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Las personas que viven con diabetes según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aumentó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. “La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medios que en los países de ingresos altos”.

Esta enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por la elevación de los niveles de glucosa en la sangre, es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores.

Cuando esta enfermedad no está bien controlada, aumenta las probabilidades de complicaciones e incluso de mortalidad prematura.

¿Qué indica que puedes estar sufriendo de diabetes?

Expertos de la Clínica Mayo señalan que la causa de esta enfermedad varía según el tipo, pero, independientemente del tipo, puede provocar un exceso de glucosa en la sangre, y esto provocar graves problemas de salud.

Algunos síntomas que se pueden presentar: más sed de lo habitual, micción frecuente, pérdida de peso involuntaria, sensación de cansancio y debilidad, visión borrosa, infecciones frecuentes, sensación de irritabilidad y llagas que tardan en cicatrizar.

Cabe acotar que, no todas las personas pueden presentar los mismos síntomas, pero, para controlar la enfermedad es clave realizar cambios en el estilo de vida y adoptar hábitos saludables.

Hábitos que se deben adoptar

Para lograr mantener los niveles óptimos de glucosa en la sangre es imprescindible mantener una alimentación saludable y esto implica no solo elegir un determinado tipo de alimento, sino también la cantidad y cómo se combinan. Es calve mantenerse activo, y para ello el ejercicio es muy importante.

También, se deben ingerir los medicamentos recetados, realizar los chequeos médicos con periodicidad, descansar, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros.

Todo ello es esencial para mantener bajo control la diabetes y reducir el riesgo de sufrir otros problemas de salud.

En tal sentido, la Universidad de Yale recomienda no solo tomar el medicamento que recete el médico tratante, sino mantenerse activo físicamente y seguir un plan de alimentación saludable.

Además, los expertos de la Universidad recomiendan aprender qué comer, cuánto comer y cuándo comer. Elegir alimentos saludables favorece el control de la glucosa, ayuda a bajar de peso y reducir el riesgo de enfermedades y otros problemas asociados con la diabetes. Se deben evitar las frutas o jugos con azúcar añadido; optar siempre por consumir las verduras crudas o cocidas, con poca o ninguna grasa, salsa o aderezos; elegir productos lácteos descremados o bajos en grasa; limitar la cantidad de grasa y dulces que se consumen.

Por otra parte, realiza alguna actividad física para mantenerse en movimiento, pues los ejercicios ayudan “a reducir el nivel de glucosa en sangre, mejorar la capacidad del cuerpo para utilizar la insulina, reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, y ayudar a perder peso”.

Una de las maneras de mantenerse activo e incorporar la actividad física a tu día a día puede ser, caminar mientras hablas por teléfono o por los pasillos del supermercado, usar las escaleras en vez del ascensor, caminar desde el lugar de trabajo a casa, son algunas de las principales recomendaciones.

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