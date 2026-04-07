El autismo es un cerebro que funciona distinto: claves para entender la nueva realidad del neurodesarrollo

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En las últimas décadas, la percepción social sobre las condiciones del neurodesarrollo ha experimentado una transformación profunda. Lo que antes era visto bajo un prisma estrictamente médico o de "trastorno", hoy se analiza desde la neurodiversidad.

Este cambio de paradigma busca que la sociedad deje de enfocarse en las limitaciones para empezar a valorar las diversas maneras en que los seres humanos procesan la información y se relacionan con su entorno. La educación y la visibilidad se vuelven herramientas fundamentales para derribar prejuicios que han persistido por generaciones.

Foto: Freepik

Un cerebro diferente, no una falla

Durante las actividades de la denominada "Semana Azul", el psicólogo Matías Cadaveira ofreció una explicación esclarecedora sobre lo que significa vivir dentro del espectro autista.

El especialista subrayó que el autismo debe entenderse como un cerebro que funciona de manera distinta, y no como un sistema que presenta fallas o errores. Según Cadaveira, esta condición no tiene "nada de malo", sino que representa una arquitectura neurológica diversa que requiere de una sociedad más flexible y empática.

El psicólogo destacó cifras impactantes: los diagnósticos de autismo han crecido un 384% en los últimos veinte años. Este aumento no se debe a una "epidemia", sino a que hoy existen mejores herramientas de detección y una mayor conciencia profesional. "1 de cada 31 personas es autista", señaló el experto, lo que convierte a la neurodiversidad en una realidad cotidiana que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones educativas o los espacios públicos.

Cadaveira también hizo hincapié en la importancia del diagnóstico, no como una etiqueta que limita, sino como un derecho que otorga alivio y autoconocimiento.

Para muchos adultos, descubrir que son autistas les permite entender que no estaban "fallados", sino que simplemente percibían el mundo de otra manera. El especialista hizo un llamado a implementar "apoyos" concretos para reducir el estrés de las familias y garantizar que las personas autistas puedan ejercer su derecho a la participación social plena, sin ser juzgadas por sus rasgos de comportamiento.

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