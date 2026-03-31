¿Por qué la sal es clave para la salud de las neuronas? Conoce el equilibrio perfecto del sodio para potenciar tu cerebro

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La relación entre la alimentación y el bienestar físico ha sido objeto de estudio durante décadas, pero recientes hallazgos en el campo de la neurociencia arrojan luz sobre un componente esencial de nuestra dieta: la sal.

Más allá de ser un simple condimento para resaltar sabores, el sodio juega un papel determinante en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y en la regulación interna del cuerpo. Comprender cómo interactúa con nuestras neuronas es fundamental para mantener una vida equilibrada y prevenir complicaciones a largo plazo.

Foto: Freepik

Sodio y la comunicación cerebral

Según las investigaciones del profesor de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, la sal es un elemento vital que permite a las neuronas comunicarse entre sí a través de impulsos eléctricos.

Sin una cantidad adecuada de sodio, los procesos de pensamiento y respuesta del organismo podrían verse comprometidos. El experto destaca que el cerebro posee una región específica encargada de vigilar los niveles de sal en la sangre. Cuando estos niveles suben o la presión arterial cambia, el cerebro activa señales que nos generan sed o que ordenan a los riñones conservar o eliminar agua.

Huberman identifica dos tipos de sed: la que surge cuando hay mucha sal en el cuerpo y la que aparece cuando baja la presión arterial. En ambos casos, el cuerpo no solo pide agua, sino también un equilibrio de electrolitos, donde el sodio y el potasio trabajan de la mano para que los órganos funcionen correctamente.

Un aspecto crucial que menciona el especialista es que las necesidades de sal no son iguales para todos. Factores como la actividad física, el tipo de dieta o la presión arterial individual determinan cuánto sodio requiere cada persona. Por ejemplo, quienes realizan ejercicio intenso o siguen dietas bajas en carbohidratos suelen perder más minerales y podrían necesitar un ajuste en su ingesta.

El neurocientífico advierte sobre los peligros de los alimentos procesados, que suelen mezclar sal y azúcar. Esta combinación puede "engañar" al cerebro, dificultando que el cuerpo sienta saciedad y provocando un consumo excesivo que eleva los riesgos cardiovasculares.

Por ello, la recomendación general es no superar los 2,3 gramos diarios de sal, siempre bajo supervisión médica y atendiendo a las necesidades particulares de cada organismo.

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